人民日报 2026-11-11 10:07:42

走进河南安阳殷墟博物馆新馆，一片龟甲拓片静默铺展。10多名中学生围在“子何人哉”展柜前，好奇端详。讲解员指着甲骨上的一行小字说：“3000年前的一天，一个商代的人梦见了一只鹿，就把这件事刻在了龟甲上——像不像今天你们写的日记？”学生们笑了。3000年的时间，仿佛在这一刻浓缩。

文脉绵延，弦歌不辍。习近平总书记在殷墟遗址考察时指出：“殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字，把中国信史向上推进了约1000年。”中华文明具有突出的连续性，从根本上决定了中华民族必然走自己的路。

连续性是什么？是那一湾洹河水，流淌千年未曾断流；是龟甲上的一道刻痕，被今天的孩子一眼认出；是虽然相隔千年，依然有见汉字知其意的默契。

中华文明的连续性，早已刻在文字里。

在殷墟博物馆，看着3000年前的卜辞，我们依然能辨认出其中的“日”“月”“山”“水”。讲解员介绍，在世界四大古文字体系中，唯有以殷墟甲骨文为代表的中国古文字体系延续至今。见字如面，意味着中华文化有着极强的韧性，也意味着我们与先人共享同一套文化基因。看着殷墟的甲骨文，更让我们自信——中华文明有源有流、有根有脉。

当历史文化和现代生活融为一体，文化底蕴方能更绵长隽永。

在安阳街头，笔者看到不少年轻人穿着印有甲骨文“安”字的衣服，字形像一名女子安坐于屋中。设计师说，商代人当年就把这个字刻在龟甲上，祈求平安。今天，我们把它重新拾起，嵌入生活日常。甲骨文从被重新发现，到写进中小学教材，再到被更多人关注，这背后是文化自信的升腾。有了这份自信，就有越来越多人蓄积自觉传承中华文明的动力。有了这种自觉，文明根脉方能在时代沃土中越扎越深。

文明越是博大精深，越要聚力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，也越应把文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。

今天的安阳，甲骨文广播体操走进中小学校园，百余座甲骨文书屋散布街巷。在殷墟博物馆，全球首个甲骨文智能体“殷契行止”发布，面向大众开放。安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室的专家说，我们给老祖宗留下的“文化密码”装上了“数字引擎”。

连续性，不是僵化的继承，而是以创新为支撑的历史进步过程。推动文明赓续不辍，从来不是把文物锁进玻璃柜里，而是让它在新时代里继续生长。如今，殷墟文明与青春活力共振、与数智技术同频，正是以时代精神激活传统生命力的当代实践。

暮色渐合，殷墟探访之旅即将结束时，笔者站在车马遗迹展厅前，看着依次排开的25座商代车马遗迹，仿佛能听见3000年前车轮碾过黄土的声响。展厅里，研学课堂的灯还亮着；展厅外，洹河水依旧缓缓东流，见证着中华文明的亘古亘今。

“中华文明源远流长，从未中断，塑造了我们伟大的民族，这个民族还会伟大下去的。”一个文明之所以能够生生不息，不在于它从不遭遇风浪，而在于它始终有自己的河床——知道从哪里来，明晓向哪里去。

洹水汤汤，流过安阳，也流过3000年的时光。浸润文化滋养，脚踏中华大地，我们前行的脚步更加铿锵，因为“泱泱中华，历史何其悠久，文明何其博大，这是我们的自信之基、力量之源”。

（作者为本报河南分社记者）

作者：方 敏

原标题：文明之水不断流、仍澎湃（现场评论）——创造属于我们这个时代的新文化②

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com