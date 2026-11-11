人民网 2026-11-11 10:08:54

为贯彻《全民阅读促进条例》、落实2026年政府工作报告相关部署，中央宣传部、中央社会工作部、教育部等八部门联合印发《关于支持实体书店服务全民阅读的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，要培育特色阅读空间，打造一批地标书店、特色书店、主题书店和“小而美”空间，融入城市更新行动，纳入完整社区和城市一刻钟便民生活圈。这份《通知》，为散落在街巷、社区、校园边的实体书店送来政策支撑，也为书香社会建设补上了基层阅读触点的关键一环。

数字化浪潮之下，信息获取愈发便捷，碎片化阅读成为不少人的日常。滑动屏幕就能浏览海量内容，却也容易让人陷入浅阅读的浮躁。深度、沉静的纸质阅读，依然是涵养深度思考能力、系统汲取知识的重要方式。实体书店独有的在场感、纸墨香气、随意翻检的松弛感，是线上阅读难以替代的文化体验。但很长一段时间以来，线上业态冲击、房租人力成本高企，报刊亭渐次减少，小微实体书店不断退场，城市街巷里的书香，慢慢淡了。

政策的价值，不只是简单“扶一把书店”。《通知》着眼于重塑实体书店的功能定位：书店不再只是图书售卖点，而是城市基层的文化微节点。一方面，支持书店参与公共文化服务，承担基层全民阅读设施运营管理、图书馆馆配服务和阅读活动，结合实际纳入县级公共图书馆总分馆体系；另一方面，锚定书香校园建设，鼓励书店建设校外阅读指导课堂和阅读实践基地，参与学校阅读空间建设、主题阅读活动和图书馆图书更新补充，把书店变成连接校园阅读与社会阅读的纽带。从“卖书”到“服务阅读”，从单一经营到嵌入公共文化网络，政策着力帮书店构建可持续的造血能力。

当然，政策的温度，最终要落在细处。《通知》明确，要加强财政扶持引导，地方财政支持书店平等参与承接公共阅读服务等政府购买服务项目，中央财政体现绩效奖励，各地通过发放惠民购书券、全民阅读消费券等方式带动图书阅读和销售。同时提出，鼓励国有企事业单位减免租金等费用，优化书店多元经营证照办理流程，持续规范图书网络发行秩序。一套组合拳，为书店降本增效打开了新思路。

一刻钟便民圈，不止柴米油盐，也应有书卷墨香。那些社区里、校园边“小而美”的书店，体量不大，却离读者最近。它们是孩子放学路上的阅读驿站，是居民下楼就能抵达的文化客厅，是一座城市可以触摸的书香底色。

期待各地用好这份政策指引，守护全民阅读的“毛细血管”。当一间间家门口的书屋稳住脚步、生长活力，深度阅读才有近处的载体，浮躁的心灵才有安放的角落，书香才能真正浸润城市肌理，走进寻常日子。

作者：李一陵

原标题：壹时评：让家门口的小书店，成为全民阅读的“微支点”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com