第十三届温州时评赛第三批优秀参赛作品展播

好评如潮 2026-11-11 10:31:44

编者按

为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“十五五”规划开局要求与温州创新实践，凝聚强城建设思想共识，由温州市委网信办主办的“智评启新潮 AI创未来” 温州市第十三届时政评论挑战赛火热开展。赛事启动以来，各县（市、区）机关、企事业单位工作人员及广大市民踊跃参与，涌现出一批高质量时政评论作品。

赛事优秀作品展播持续更新。继多批作品陆续发布后，又一批佳作登陆新华网、中国农网、今日头条？潮评、潮新闻、中国蓝新闻、浙江在线等中央重点新闻网站、省级主流媒体平台。本期为第三批佳作展播，内容转载如下，供读者学习交流。

精管善治润瓯越 市容护航引英才

作者：温州执法铁军队 王千好

盛会终会落幕，治理久久为功。10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会在温州如约启幕，海内外青年科技英才相聚瓯江之畔，围绕“AI 时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”共话前沿、共探创新。这场高规格科创盛会，既是思想碰撞的学术交流平台，也是展示温州城市风貌的重要窗口。街巷风貌、城市秩序、治理温度，共同构成青年人才对这座城市的第一印象。做精做细城市空间治理，持续擦亮城市环境底色，正是温州引才留才的坚实底气。

（温州市综合行政执法局 供图）

抓实环境保障，擦亮城市形象。远道而来的青年科学家，对一座城市的感知，始于街头巷尾的细节面貌。围绕峰会会场、交通沿线、核心片区，紧盯占道经营、违规广告、环境卫生等重点问题，加密巡查频次、强化闭环管控，对道路街区、公共空间开展全方位整治提升，全力营造整洁规范、通行有序的城市环境。盛会保障绝非“一阵风”，要以办会为契机，把重点区域成熟管用的管理标准覆盖城市全域，将峰会周边治理经验转化为常态化管理模式。干净清爽、井然有序的城市风貌，是温州递向广大青年英才的第一张名片，生动彰显这座城市开放包容的独特气质，不断提升对青年人才的吸引力。

（温州市综合行政执法局 供图）

践行柔性治理，厚植创业沃土。人才选择一座城市，既看重事业发展机遇，也看重城市的包容温度。青年群体思维活跃、敢闯敢试，各类新业态、新想法不断涌现，城市治理不能简单“一禁了之”。针对科创园区、青年创业集聚区域，坚持服务优先、劝导前置，多用普法提醒、现场引导，少用简单粗暴处罚，在守牢市容秩序底线的前提下，留住城市烟火气与创新活力，为青年创业、新兴业态留出充足成长空间。有温度的城市治理，卸下青年干事创业的束缚，让科研工作者、创业者实实在在感受到尊重与善意，不断增强归属感，安心在温州逐梦前行、潜心科研攻关。

（温州市综合行政执法局 供图）

立足常态管护，夯实宜居底盘。七年以来，随着117个创新平台、1244个前沿项目陆续落地，温州科创版图持续扩大，人才社区、科创园区遍地开花，也对周边人居环境、空间秩序提出更高、更持久的治理考题。我们要把峰会保障期间形成的联动处置、日常巡查机制固化下来，做细做实科创片区、人才聚居地周边市容管护，久久为功守护宜居宜业的城市环境。优质稳定的城市环境，是看不见的软实力，润物无声凝聚青年科创力量，为各类人才扎根温州、深耕发展保驾护航。

借力峰会聚英才，留住人才靠环境。城市空间治理虽不直接对接科研项目、招引人才团队，却于细微之处雕琢城市颜值、涵养城市气质。干净有序、温情包容的城市环境，与峰会科创平台双向赋能、同频共振，共同构筑起温州集聚青年科学家的强大磁场。

（温州市综合行政执法局 供图）

良好的城市环境，不止是迎接八方宾客的“门面担当”，更是面向未来竞争的硬核实力。温州市将以精细治理打磨城市肌理，以包容善意拥抱青年创新，把城市治理成效转化为创新发展动能，让城市与英才彼此成就、双向奔赴。乘着人工智能发展浪潮，携手奔赴可持续发展的美好未来，让瓯越大地处处涌动生生不息的创新活力。

瓯江入海处 万帆竞发时

作者：温州执法铁军队 谢慧浚

八百年前，朔门古港枕着瓯江潮声，将一船船青瓷送上“海上丝绸之路”，在世界航运史上刻下温州的痕迹。八百年后，潮声依旧，航船已替，辉煌再续。去年，温州港完成货物吞吐量10086万吨，历史性突破亿吨大关，货物进出口总额首破3000亿元、达3116.5亿元，同比增长6.1%。一串串喜人的数字在为温州的外贸开辟新的篇章，八百年前朔门古港的辉煌又在瓯江两岸重现。

（温州市综合行政执法局 供图）

然而，在全球贸易保护主义抬头、传统轻工品类出口承压的情形中，温州港要在亿吨之后实现新的突破，压力重重。温州商港要靠什么让货运得更多、送得越快？答案既在温州人敢闯敢拼、温州货物超所值和温州城开放包容的传统底蕴里，也在于三个新维度：口岸的底气、连接的深度、制度的锐性。

口岸的底气——一座港口敢不敢把世界接进来，决定了能不能把货送出去。

只出不进或是只进不出的港口，是通道；进得来、出得去、转得动的口岸，才是枢纽。温州口岸的价值，不仅在于港口岸线有多长，还在进港后能够取得多少收获。全球商品贸易港集聚100多家进口贸易商、30000多种进口商品，浙南闽北赣东最大的进口消费品集散中心已然成形。8月1日，来自印度尼西亚的1180吨低冰镍顺利运抵温州综合保税区，以保税仓储模式入区，为企业暂缓缴纳税款792万元。从口岸即缴到出区再缴，大宗商品的资金压力大幅减轻。进口侧的每一次升级，都在为出口侧积累谈判筹码：一个能进低冰镍、能进冷链生鲜、能进艺术品的口岸，在航运公司眼里才是一个值得给舱位、给航线的节点。出口是温州的本事，进口是温州的底牌。底牌越厚，谈判才绕得转，本领才越使得开。

（温州市综合行政执法局 供图）

连接的深度——温州的对外优势分布越广，凝聚成链的回馈就越丰厚。

温州是著名侨乡，83.6万温籍侨胞遍布180多个国家和地区，357个温籍海外侨团分布在56个国家和地区，这是绝大多数地级市都无法复制的禀赋。有网络可用和能用网络从来都是两件事。温州正在做的，就是把侨商从做生意的个体组织为温州出海的系统节点，将分散运营的海外仓打造为互补互延的关键点，将散落的侨胞侨团与仓储焊成一条坚固的海外供应链、信息链。连接外部优势的是内部越发便捷的运输体系。不断创新并深化的“TIR+”多元化业务模式，为本土企业搭建了高效稳定的出口物流通道。前三季度，温州TIR发车数242辆次、货值超3.1亿元，业务量最高时居全国第2、全省第1。海铁联运布设的八个站点联通浙、赣两省，海运6天左右便直达东南亚。侨胞的地域优势乘以越发便利的物流效率，温州商港的出海将变成一条可以被反复调用、快速响应的网络。

制度的锐性——开放的前景，要用企业省下的时间和成本来丈量。

今年，温州获批全国跨境贸易便利化专项行动试点城市，探索了18项具有温州特色的自选动作，形成“温版55条”支持性举措。受此激励，前三季度，经温州口岸进出口企业数同比增长174.5%，其中货物在温州口岸进出口的异地企业数同比增长219.9%。这不是又一轮优惠政策清单，而是一次效率革命，把企业出海的现实困难转化为实实在在的改革举措。制度的穿透力，既要让企业感到得到优惠，又要让企业忘记制度的存在，让省下的时间快到来不及感知，节约的成本多到不需要思考。当“温版55条”把堵点逐个击穿，亿吨之后的温州港便不会在原地空置与打转，而将在每一个环节上比对手少花几天、少垫几万。这些支出的豁免，就是企业信任温州和温州服务企业的最好诚意书。

（温州市综合行政执法局 供图）

八百年前，朔门古港的宋元瓷器，靠季风与船帆跨越汪洋。今天的温州商港，坐拥口岸厚度的底气、连接韧性的深度和制度穿透力的锐性。千年商港，驶向深蓝，不只是货物的流通，更是这座把开放写进基因的城市，向更高水平开放冲击的劲头。在这座被群山合围、受大海召唤的城市中，志在商行天下的温州人决意让温州货再次货畅其流，更进一步。

从界末到界莫：共富最难的不是“给”，是“留”

作者：楠溪潮涌队 朱卓蓬

共同富裕不是一句口号，而是家门口的一个项目、一份收入、一次就近就业——山区海岛的回答，正在山海之间落笔。但落笔落在哪儿，值得较真。温州永嘉西北角有个界坑乡，翻过一座山就是缙云。它是共富地图里最容易被跳过的一格，是永嘉的“边界末梢”。2023年界坑发布农产品区域公用品牌，取名“界莫”。没人专门解释过这个双关，但去过一次就懂：“界末”是它曾经的处境，“界莫”是它现在的回答——界坑没什么不可以。

山货最大的困境，是没有名字

老人晒的芥菜干、做的棉菜饼，过去不是不好吃，是没人知道。贩子偶尔上山收一筐，给什么价就是什么价，村民没有议价余地，因为市场根本不知道这筐菜干来自海拔七百米的山坳里。2023年乡里通过公开征集，发布了农产品区域公用品牌“界莫”。山货有了姓氏。笋干不再只是笋干，是传统手工晒制的“界莫牌”笋干；黄桃不再只是黄桃，是美岙村海拔五百到七百米种出来的高山黄桃。2025年美岙村黄桃产值约500万元，全乡黄桃种植800多亩、年产150余万斤。东西还是那个东西，但有了名字，就有了被找到的可能。村民金阿姨农闲时做棉菜饼，忙时一天上百个，她说“一个月也能增收好几千块，心里踏实”。78岁的吴彩莲老人把晒好的芥菜干交给书记时说：“换点钱给自己用，挺好的。”

被看见一次是运气，被记住才是本事

品牌让山货被看见了，但看见不等于记住。消费者第一次买是好奇，第二次买靠的是品质稳定、包装像样、口味过关。如果永远只有那几样，那就无法持续。

界坑乡自己没有工厂，就去借缙云、庆元的加工厂；自己没有主播，就开“生态界坑乡”直播号自己练。田鱼开渔那场直播，自然流量10万+、实时观看600多人，两个月助农成交超3万元。这条路走得慢，但走得真。共富品牌最怕的不是小，是昙花一现。被看见一次不难，难的是一直被看见。

热闹一阵子容易，留一笔账很难

很多山区项目都有同一个结局，热闹一阵子，干部一换，人走茶凉。界坑成立了强村公司，成立后第一次分红，9个村分到10万元，入股最多的兴发村拿得最多。10万元不算多，但它的意义在于，钱是村集体的，公司是村集体的，下一任书记来了不用推翻重来，下一批黄桃熟了照样分红。这才是最容易被忽视的一环。领导来调研可以拍照，签约仪式可以上简报，但只有“村集体名下有一家公司、一本股权证、一张年底到账的存单”，才算把热闹变成了日子。

山区海岛的共富，到底从哪儿起步？界坑的灶台、山货、老人，如果永远藏在山后面，再多的政策也是隔空喊话。它得先是让山货有名字，再是让消费者记住，最后是让村集体账本上留一笔。共富在界坑落笔，从“界末”走到“界莫”，最容易被忽略的地方，先被看见。共富如果连最末梢的那个乡都被看见了，才算真的看见了所有人。

种春满山海 得绿富瓯越

作者：楠溪潮涌队 任恬逸

农谚有云：种子再好，撒在石板上也长不出庄稼。项目落地山区海岛，亦是同理。近日，浙江省直机关工委“共富心桥汇”39个项目签约落地温州山区海岛，覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障等领域；文成“红色领航·共富云江”项目获中央资金5000万元支持。“桥”把资源引了进来，“种”的功夫才刚开始——选种、扎根、管护，环环相扣，方能种春满山海，得绿富瓯越。

选种：对准缺口，春才能落进土里。“共富心桥汇”的可贵，不在签约数量，而在对准了山区海岛的真实缺口。温州山区海岛缺什么？缺深加工、缺冷链、缺品牌、缺把资源变成产品的通道。39个项目覆盖海洋渔业、文旅康养、民生保障，正是往这些缺口里撒种。洞头鹿西岛的大黄鱼，渔民最愁“养得好却卖不远”，若冷链和品牌项目跟上，一条鱼便能从“论筐卖”转为“论品牌卖”；文成的高山蔬菜，若分拣、包装、配送环节补齐，山里的菜便能更稳地进入城市菜篮。选种不准，项目再多也是撒在石板上，春天落不进土里；选种准了，一个项目便能激活一条产业链，春色才有扎根之处。

扎根：长出岗位，绿才能漫上山海。种子落地，要看它能不能扎根。共富最实在的标尺，是家门口有没有活干、干了能不能增收。文成“红色领航·共富云江”项目获中央资金5000万元支持，这笔钱怎么花，群众看得最清楚：红色旅游线路能否带动沿线农家乐和土特产销售？研学基地能否让村民担任讲解员、从事后勤？民宿改造能否让闲置农房变成“分红房”？同样，海洋渔业项目若只停在养殖端，渔民增收有限；若把加工、电商、休闲渔业串起来，渔嫂便能在村口打包发货，年轻人便能回乡开直播。泰顺的氡泉文旅、苍南霞关的海鲜市集，道理相通：项目扎进山海，就业才能就近；就业稳了，人才能留下；人留下了，山村海岛才有生气。项目不扎根，签约便是走过场；扎了根，一个工坊便能留住一家人——绿意方能在瓯越山野间蔓开。

管护：厚植民生，富才能长成大树。种下去还须管护。山区海岛的共富，不只体现在产业数字上，更体现在一件件民生小事里。海岛老人看病要不要坐船出岛？山区孩子上学要不要翻山越岭？留守妇女能不能在“共富工坊”里接点来料加工？39个项目中的民生保障类项目，价值正在于此。偏远海岛的医疗巡诊、山区学校的营养餐配送、村社的养老助餐点，单个项目投资不大，却直接决定群众对“共富”二字的体感。文成的“共富云江”若能把红色旅游收益的一部分反哺到村内道路、饮水、养老，群众才会觉得项目与自己有关。民生是土壤的肥力，肥力不足，产业之树也长不高；肥力够了，得绿方能成荫，富才能从枝头落到群众手上。

把项目种进山海，最怕“种时热闹、收时冷清”。省直机关搭桥、市县承接、乡镇落地、村里参与，每一环都不能断；收益怎么分、岗位怎么设、资产怎么管，要有明白账；群众满不满意，要有回访。瓯江潮水有涨落，山海共富无终局。39个项目是第一批种子，5000万元是一块试验田。种春满山海，不是把项目撒下去就了事，而是让每一颗种子在渔排边、山坳里、码头旁生根发芽，让春风过处皆有生机；得绿富瓯越，不是报表上的数字好看，而是群众家门口有工坊、返乡青年有民宿、老人手里有就近就医的结算单，让绿色真正长成瓯越百姓的底气。真正的收成不在签约台上，而在每一颗种子破土的声音里——山海的回答，从来不在文件里，而在瓯越大地由春及绿、由绿而富、由富而美的年年生长中。

别只数项目，要数“活下来的创新”

作者：廊桥尖兵队 陶梦露

七年，117个创新平台、1244个前沿项目在温州落地生根。数字很提气，峰会也很热闹。但一个城市真正的创新底气，不在签约桌上的文件夹厚度，而在三年后、五年后——那些项目还有多少在运转，那些团队还有多少在温州安心做实验、找市场、过日子。

“落地生根”四个字，关键不在“落地”，在“生根”。落地是三天峰会能完成的事，生根是三百六十五天的事。所以看世界青年科学家峰会，会场内看的是“聚才”，会场外该看的是“留才”；看的是项目数量，更该看项目的存活率、成长性和普通人的获得感。峰会经济要变成“留量经济”，才算真正把“城市的明天”蓄住了。

先说场景。青年科学家带着技术来温州，最怕的不是没补贴，是没地方验证。实验室里的算法再漂亮，不进车间、不进社区、不进医院，就永远是论文里的创新。温州有鞋服、泵阀、电气这些厚实的产业底盘，这恰恰是最值钱的“试验场”。企业把真问题摆出来——质检漏检率怎么降、设备故障怎么提前预警、老师傅的经验怎么变成数字资产——青年团队去解题，解成了就地转化，解不成也积累了真实数据。这比在会场里交换名片有用得多。普通人也不是旁观者：工厂开放一条产线做试点，社区腾一间活动室做AI助老课堂，学校办一场青年科学家和孩子的科普对谈，都是在给创新“生根”松土。创新不是科学家的独角戏，是城市出题、多方答题的合唱。

再说人。项目活不活，归根到底看人留不留。一个青年科研人员决定留在温州，不只看房补数字，还看通勤堵不堵、孩子入园顺不顺、夜里做完实验有没有一碗热汤、跨学科找个人聊想法方不方便。这些事听起来琐碎，却天天在替城市“投票”。我们见过太多案例：团队拿了启动资金，半年后核心成员走了，原因不是科研做不下去，是家属找不到合适工作、租房离实验室太远、周末连个像样的公共图书馆都难找。创新生态的竞争力，往往藏在这些“非科研”的细节里。峰会请来的近800位代表，外宾近300人，他们回去后怎么描述温州，不取决于开幕式多炫，取决于这几天在温州街头感受到的城市温度和专业程度。

还有一点容易被忽略：失败容忍。数项目的时候，大家习惯数成功的；但创新生态真正成熟的标志，是项目失败了团队还能体面转身。青年科学家做的是前沿探索，十个项目里活下来两三个是常态。如果城市只欢迎“成功故事”，一失败就断支持、收场地、冷处理，那聪明人下次就不来了。温州人骨子里有“敢为人先”的基因，这份基因用在创新上，就该包括允许试错、宽容失败。签一百个约不难，难的是三年后还有八十个团队愿意留在这里继续试。

所以，峰会之外看创新，我建议换一把尺子：别只数今年落了多少项目，数一数去年落地的项目今年还在不在；别只数来了多少外宾，数一数有多少国际团队第二次、第三次来温州；别只数签约金额，数一数有多少普通工人因为AI质检培训换了新岗位、多少社区老人因为科普活动第一次用上智能设备。这些数字不上新闻头条，却是创新真正“生根”的证据。

一场盛会，聚的是才，蓄的是城市的明天。明天不是签约仪式上剪出来的，是散场之后，一间实验室的灯还亮着，一个车间还在跑新方案，一个青年团队在温州租下了第二年的房子。别只数项目，要数那些活下来、长起来、扎下根的创新——那才是温州从“开会城市”迈向“创新枢纽”最硬的底牌。

以“温”接流 以“心”留客

作者：廊桥尖兵队 陈志渝

瓯江潮涌，山海客来。据浙江省文广旅厅手机信令大数据监测，今年国庆七天，温州去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。数字亮眼，但比数字更动人的，是数字背后的城市表情。中国旅游研究院院长戴斌有言，文旅不要错把“流量”当“留量”。蜂拥人潮是一场大考，答卷上写的不是门票收入，而是一张停车单的疏导、一句问询声的温度、一杯热水的殷勤。温州的“温”，既是瓯越山水的温润，更是待客之道的温热。从“接得住”到“留得下”，温州正在写下一道关于“人”的考题。

以“疏”立序，让千里人潮从容落地。大客流面前，最见城市治理的绣花功夫。这个假期，全市82家A级景区累计接待游客518.5万人次，楠溪江、雁荡山、168黄金海岸线分别迎来116.2万、89.3万和55万人次的客流。车往哪儿停、人往哪儿走，考验的是提前量。温州高速210余名“最美高速人”在车流高峰上路引导，提供便民用品与简易维修；洞头开通景区直通车串联各大景区与城区民宿，在入口、游客中心和交通站点设志愿服务岗，提供线路指引、行李寄存、应急药品；苍南集散中心投放接驳中巴，有序疏运沙滩客流。没有一声“堵在哪”的抱怨，只有一声“怎么走”的指引。从堵点变通途，靠的不是临时抱佛脚，而是把预案做在人潮到来之前，让每一位远道而来者下车即见从容、问路便有归处。

以“细”润心，让一城烟火可触可感。古云：有朋自远方来，不亦乐乎。这份乐，不在宏大酒店的排场，而在举手投足的细节里。温州推出“一张机票游温州”，航空游客凭七日内抵达的机票，可享30个收费景区免票、13个景区半价优惠，把门票经济做成迎客诚意；鹿城9家“i鹿城文旅驿站”嵌入商圈与古街，免费提供行李寄存与热水供应，4条免费巡游巴士载着游客穿街走巷；浙闽边界的高速收费员化身文旅推介官，手绘的《泰顺旅游线路手绘图》被游客称作“会说话的服务指南”。一张机票、一杯热水、一张手绘地图，物件虽小，却把欢迎二字具象成可感可知的体贴。游客要的从来不是被当作客流对待，而是被当作客人尊重；城市的温度，恰恰藏在这些不期而遇的细节里。

以“久”谋远，让一时流量化作长红。比“来过”更可贵的是“还想再来”。这个假期，温州过夜游客占比达53.6%，意味着超过半数游客选择在这座城市住下，而非走马观花即走。留得住过夜客，才留得住消费，更留得住情感。从“疗休养加疗愈”到“疗休养加工业游”，工会牵头把文成、洞头的山水与森马、奥康的车间串成线路，让职工在放松中读懂温州的制造与匠心；朔门古港的NPC巡游、江心屿的鳌鱼灯、五马街的古巷市集，让老街区长出新场景，游客不再只是看景，而是入景。当一位疗休养返程的职工向同事讲起楠溪江的晚风，当一位游客把鳌鱼灯照片发进朋友圈，流量便完成了向留量的转化。文旅竞争的终局，从来不是谁的热搜更热，而是谁的口碑更长。

潮起瓯江，迎的是八方客；心留山海，靠的是一城人。“客至如归”四个字，中国人讲了千年。温州的回答，是把“温”字写进每一条停车动线、每一个驿站窗口、每一张手绘地图。当流量的潮水退去，真正沉淀下来的，不是沙滩上的脚印，而是人心里的念想。以“温”接流，流方成河；以“心”留客，客方长情。这座山海温州，正用一张停车单、一句问询声告诉世人：最好的文旅营销，从来就是把每一位客人，当成回家的人。

观风而动

作者：一鹿向前队 蒋涵瑜

乌镇的“互联网之光”博览会上，千余项新技术刚刚亮相；而在温州，数字普惠早已落进日常：“数智绿波”接入交通动态数据，早高峰的温州大道上，司机稳住车速，能连过好几个绿灯；动车南站的出租车蓄车场里，司机排队超过40分钟接到短途单，送达后1小时内返回，就能走绿色通道直接返场，这是“短途无忧”平台的新规。这些技术从展台走下来，落进了街巷和车站里。风从乌镇来，数要在温州落地，靠的就是这种“接得住”的本事。

乌镇“看”：开源开放，千项成果看风向。今年11月初的世界互联网大会乌镇峰会，共有54个国家和地区、670余家企业、千余项成果亮相“互联网之光”博览会。乌镇的台上展示着开源、开放、共建、共享，台下的温州人已经在想哪个接口能接、哪套系统能搬。温州企业到乌镇参会不是为了赶集，而是要看哪些东西能拿回来用。乐清的电气企业盯着工业软件的开放接口，永嘉的泵阀厂商打听柔性产线怎么落地，瓯海的鞋服工厂琢磨排产算法能不能直接借鉴。看风向不难，难的是看完之后知道自己该动哪一块。风向是公共品，谁都能看；落地是私房菜，得自己下厨。

温州“改”：企业动手，万家车间出答案。乐清的正泰仪表“未来工厂”，供应链全链路智能化之后，生产效率提升158%，交付周期缩短55%，原先需要数百人的车间，现在二三十人就能高效运转。数字化改造，光买一块大屏挂在墙上不够，得让排产、质检、库存这些每天要做的动作快一步、准一点。目前，温州市已有4820家企业完成数字化改造，增量在车间缩短的那几十天交期里，报表上的增速是后来才有的。“改”，光买设备不够，必须“换脑子”。过去靠老师傅的经验排产，现在靠数据说话；过去出了问题再回头查，现在数据提前告知哪台机器要修整。温州数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，大半是在车间里一点一点改出来的。

普惠“用”：用进日常，街头巷尾见真章。数安港集聚了1200多家生态企业，上架数据产品超过600个，但“普惠”两个字，企业数量说明不了什么，普通人用上了才算数。温州291家具备影像资质的医疗机构统一接入医保影像云，归集影像数据14亿张，异地就医、跨院转诊不用再拎着胶片袋重复拍片；瑞安的乡村数智生活馆开到了村口，量血压、办政务、看书喝咖啡，村民走进去就能用……数字普惠写在每个人省下来的那几分钟、那几十块钱、那一段不用跑的路里。一项数字技术如果只在展台上被看见、在报告里被引用，却没有进过普通人的日常，那它还没有真正“落地”。风从乌镇吹过来，温州做的事情，是让风穿过车间和街巷，别停在会场的展板上。

观风而动，关键在“动”。乌镇给方向，温州给动作。方向对了，动作慢了，风就过去了；动作实了，风才能变成车间里的效率、街巷里的便利。数字普惠落到地上，就是早高峰少停几个红灯、出站不用被拒载、车间里解放几百双手之后多出来的那点竞争力。风还会再起，下一届乌镇峰会还有新风向，接得住、改得动、用得上，才算真本事。

千年商港潮声起 瓯帆万里赴深蓝

作者：楠溪潮涌队 胡明俊

温州，一座因海而兴、以商立城的千年商港。朔门古港遗址的千年帆影，印证着这里曾是“海上丝绸之路”的重要节点。今天，状元岙港区的集装箱班轮鸣笛起航，续写的是同一部向海而兴的开放史。从千年商埠的帆影绰绰，到今日远洋巨轮的汽笛声声，这座因海而兴的城市，正在从瓯江之滨驶向深蓝，最终落脚为烟火寻常的民生暖意，铺展开一座千年商港在新时代高水平对外开放的完整图景。

越过重洋，通的是地理之远。港口能级决定开放半径，航线是伸向深蓝的手臂，手臂够多长，市场就有多大。过去，温州货发往西非多经周边大港中转出海，物流周期长、成本高，远洋市场始终隔着一层“中转屏障”。今天，直航航线为外贸企业铺就了远洋运输的“快车道”，货物从温州港状元岙港区出发，横跨印度洋、经好望角进入大西洋直达博拉、特马、科纳克里，周转效率提升11.3%。对一家中小企业来说，交货期就是资金链，周转效率就是竞争力。直航航线把温州的贸易边界从周边区域推向了全球237个国家和地区，让“小批量、多批次”的温州货有了稳定的出海节奏。对一座城市而言，有了航线远方就不再是地图上的想象，而是订单能抵达、货款能回笼的市场。

跳出红海，辟的是市场之蓝。当别人在红海拼价格，温州人已经在新兴市场去“第一个吃螃蟹”。2025年温州对共建"一带一路"国家、东盟、中东出口分别增长13.4%、16.8%、18.0%，新兴市场增速全面跑赢大盘。广交会为温州企业提供了一张发现蓝海的航海图，越来越多温州企业迎来了来自新兴市场的采购商，企业带着自主品牌和特种阀门站到国际展台前，不再只靠代工挤在价值链低端。从“人找订单”到“订单找人”，从红海拼价格到蓝海要价值，从深耕少数传统市场到覆盖全球绝大多数国家和地区，温州的市场版图越拓越宽，外贸的抗风险能力与增长韧性也越来越强。3116.5亿元的进出口总额，本质上就是跳出红海、拥抱蓝海的成果兑现。

温州阀门出海。永嘉县委宣传部供图

耕向沧海，兴的是产业之蓝。温州向海而生，海洋不仅仅是风景，更是家底。开放通道拓宽后，自然生长的还有港口航运、临港产业、海洋装备，以及服务于海洋工程的高端泵阀等蓝色增量。2025年温州机电产品出口1511.2亿元、增长11.6%，高技术产品出口223.6亿元、增长32.9%；与之对照，鞋靴、服装等传统品类出口有所回落。一升一降之间，是温州制造从“卖鞋服”到“卖装备”、从“卖产品”到“卖方案”的转型足迹。当“温州制造”向“温州智造”迈进，当临港产业因航线而聚、因通道而兴，海洋经济的潜力正一层层被激活。从“靠海吃海”到“经略海洋”，温州的产业之蓝正顺着航道涌向世界，长成开放最厚实的家底。

浪涌瓯越，暖的是万家灯火。开放从来不是悬浮的宏大叙事，最终要落到寻常百姓的烟火日常里。一条条远洋航线的常态化运营，带动港口装卸、货运代理、跨境物流等行业新增大量就业岗位；一笔笔从广交会签下的海外订单，转化为车间流水线上稳定的工时与收入；外贸产业的蓬勃发展，更牵引着包装、仓储、商贸等配套行业同步兴旺。所有伸向远洋的航道、所有对接全球的平台，最终的指向都是百姓的饭碗，开放的最后一公里，不在港口，而在万家灯火。

千年商港，潮声不息，瓯潮奔涌，前路浩浩。温州人过去用双脚“商行天下”，如今用航线“货畅其流”。变的是航程，不变的是航向。站在三千亿的新起点上，航道仍在延伸，市场仍在拓展，产业仍在升级，这座城市的开放故事，必将续写得更加壮阔、更加温暖。

从“挤破头”到“链全球” 在时代跨越中读懂温州的开放进阶

作者：乐清市雁山战队 黄浦

受访者供图

第140届广交会启幕，温州泵阀产业借展“出海”；温州港首条直航西非集装箱航线开通，2025年全市进出口总额首破3000亿元大关，贸易伙伴覆盖237个国家和地区。看着这些耀眼的数据，回望20世纪80年代，温州人为了进广交会所经历的窘迫，不禁让人感慨万千。从当年门外的“望洋兴叹”，到如今纵横四海的“货畅其流”，这一跨越正是温州高水平对外开放的生动写照。

回望80年代，“商行天下”的背后是草根的辛酸。那时广交会门槛极高，主要以国营外贸公司为主。对于刚起步的温州乡镇企业和家庭作坊来说，想拿到一张参展证难如登天。许多温州老板背着塞满纽扣、打火机、鞋底的蛇皮袋南下广州。他们进不去展馆，就在门外“摆地摊”、在宾馆走廊里“堵截”外商，甚至为了混进馆发名片与保安斗智斗勇。那段历史，充满了温州人敢为人先的“四千精神”，也饱含了缺乏正规贸易通道的无奈。

聚焦当下，“货畅其流”彰显的是硬核实力。斗转星移，如今的温州企业早已不需去展馆外“打游击”。本届广交会上，温州泵阀等优势产业堂堂正正拿下核心展位，以自主品牌展现硬实力。不仅如此，直航西非航线的开通让“温州造”直接扬帆出海；超3000亿元的进出口总额和237个国家的贸易版图，证明了温州已深度嵌入全球产业链。从昔日的“游击队员”到如今的“正规军”，温州商人的腰杆更直了，通道更宽了。

从“挤破头”到“链全球”，巨变的根源在于开放理念的迭代与制度的保障。80年代的艰辛，是因为在国际规则面前处于被动；今天的繁荣，得益于国家坚定不移的对外开放政策。温州正是抓住了时代红利，将本土产业与外向型经济紧密结合，完成了从产品输出到供应链全球化的华丽转身。

受访者供图

联系生活实际，这段跨越近半个世纪的对比，对当代青年深有启发。如今，身边的许多创业者足不出户就能通过跨境电商将商品卖到全球，这在80年代难以想象。前辈们用汗水叩开国门，为我们打下基础。今天，我们虽不必再经历“人在囧途”的艰辛，但新时代的“出海”面临更激烈的竞争。我们需要传承老一代温商“走遍千山万水”的韧性，更要练就数字化思维和全球视野，用智慧和科技去开拓“深蓝”。

从80年代广交会门外的蛇皮袋，到今天西非航线上满载的集装箱；从“商行天下”的草根闯荡，到“货畅其流”的从容自信。温州的故事告诉我们：开放是必由之路。只要保持敢闯敢拼的锐气，开放的温州必将把生意做到更远的远方。

乌镇看风向温州见落地

作者：红都守望队 董大靠

11月2日，2026世界互联网大会乌镇峰会开幕。今年主题“开源开放 共建共享”，把落点直接放在了“共享”二字上。“互联网之光”博览会里，54个国家和地区、670余家企业、千余项成果——卫星互联网、6G、具身智能、脑机接口，每一项都在回应同一个命题：技术如何走出实验室。

几百公里外的温州，正在用另一组数字回答这个问题：数字经济增加值从2021年的560亿元增至875亿元，数安港集聚1200余家企业，4820家企业完成数字化改造。

开源开放推进这么多年，最怕两种走偏：一种是技术只在头部企业之间循环，大模型越训越大，小店主连接口都调不起；另一种是数据只在平台手里转，企业想拿出来流通又怕泄密、怕纠纷。温州的解法恰好对着这两点来。

让技术落地，靠的是把数字化改造一家一家推进车间。温州的电气、汽配、印刷包装等传统产业，正在把工艺数据喂给系统，让排产更快、图纸更省、交期更短。4820家企业改完不是终点，是起点——每一台老设备接上系统，每一道老工序被重新梳理，技术才真正从"能用"变成"在用"。

让数据敢动，靠的是数安港那1200余家企业背后的制度支撑。全国首创的数据法庭、仲裁院等"五位一体"司法保障摆在一起，企业才敢把真数据拿出来流通。数安港做的事，本质上跟开源同构——开源不是把代码一放了之，是把改代码的权利、拿数据的底气、担风险的边界一起交出去。没有边界，企业不敢传核心图纸；没有工具，中小工厂接不住智能时代的订单。

这就是“共建共享”落到地方上的样子：不是喊口号，是一家一家进车间、一台一台改设备、一条一条定规则。温州四年从560亿到875亿，靠的就是这种实功夫。

乌镇的水乡每年迎来一次聚光灯，但数字普惠真正的灯光，亮在那些从没上过头条的车间里。当产业目光从“谁的模型更大”逐渐移向“谁让更多中小企业用得上”，第4821家、第5000家什么时候进门，就是接下来最该被记住的数字。

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com