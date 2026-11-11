鹿城区滨江街道新田园社区入选全国示范性老年友好型社区

鹿城发布 2026-11-11 10:30:40

近日，全国老龄工作委员会办公室发布《关于命名2025—2026年全国示范性老年友好型社区的通知》，鹿城区滨江街道新田园社区成功入选，成为温州养老版图上一张亮眼名片。

近日，全国老龄工作委员会办公室发布《关于命名2025—2026年全国示范性老年友好型社区的通知》，鹿城区滨江街道新田园社区成功入选，成为温州养老版图上一张亮眼名片。

新田园社区位于鹿城区滨江街道，占地0.55平方公里，下辖8个小区，近2万常住人口中有60岁以上老年居民2259人，占比11.5%。从20年前的滩涂农田发展为如今滨江CBD核心区的现代化社区，新田园社区面对老年居民数量较多、需求多元的实际，始终把老年友好理念融入社区建设全过程，围绕养老服务、健康支持、社会保障、空间环境、社会参与五大友好体系，创新打造“老年友好15分钟生活圈”。社区先后成为“长三角民政论坛老年友好社区”学习观摩点、浙江省委城市工作会议调研点等，此次成功创建全国示范性老年友好型社区，既是对其长期探索成效的肯定，也为后续持续完善服务体系、提升老年居民获得感幸福感提供了新的起点。

针对辖区“活力老人多、精神足、时间足、文化水平足”的鲜明特点，新田园社区以绣花功夫推进空间更新和适老改造，把适老理念嵌入老人日常活动的具体场景。比如，在公园内划定“活力步道”和广场舞区域，并沿线标识行走距离与热量消耗，让老年人锻炼休闲更有指引；打造以“银杏孝道”为主题的文化空间，增设休息座椅10处，为老人提供更多休憩交流场所。社区还进一步完善了坡道、楼梯扶手等无障碍设施，在老年人集中活动场所附近设置无障碍公共厕所并配备紧急呼叫设备，步行道路实现人车分流、照明完善，打通重点老人出行活动的“便民通道”。

在服务供给方面，社区依托市、区两级支持划拨的约4000平方米两层国有资产，打造老年友好综合体，以“社区主导+第三方运营+社区合伙人”模式构建公益普惠服务体系。邻里食堂引入知名餐饮企业，采取自选称重方式，对60周岁以上老人给予8折优惠、70周岁以上老人给予7折优惠，并为高龄行动不便老人提供免费配送服务。开业以来，食堂营业总额超400万元，就餐超20万人次，其中70%以上为辖区老年人。

同时，社区联合专业养老团队建立“居家—社区—机构”联动模式，提供生活照料、家政服务、健康服务、精神慰藉四大类24项上门服务，并开设康复理疗室等免费功能区。此外，社区还开设了太极、声乐、民族舞等多元课程，全年开展老年文体活动300余场，参与老年人达6000人次，让老年人在家门口就能享受助餐、健康、照料、文化等多层次服务。

在治理参与方面，社区将老年人视为基层治理的“主力军”。在由老人全程参与改造的“长者议事廊”里，社区定期引导老年居民商议身边事、参与社区治理，2025年以来公厕无障碍改造、定点健康义诊等21条建议均已得到落实。社区还创新实施“积分生活墙”机制，链接32家商户资源，把老年人参与志愿服务、社区治理的时长兑换为商超折扣、免费理发、助餐优惠等权益，让付出有回报、参与有动力。目前，社区注册志愿者858人中老年人达372人，活跃社团22支中16支为老年社团。老年人在参与中收获价值感，社区在共治中凝聚向心力，推动老年友好从“服务供给”延伸到“共同治理”。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城这个社区，全国示范！

本文转自：温州新闻网 66wz.com