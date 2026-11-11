新华社 2026-11-11 10:43:43

2026年11月11日，是人民空军成立77周年纪念日！在战火中诞生，在战斗中成长。人民空军的每一步足迹都镌刻着艰辛与荣耀。人民空军，生日快乐！

2026年11月11日 人民空军成立77周年纪念日 在战火中诞生，在战斗中成长 人民空军的每一步足迹 都镌刻着艰辛与荣耀 1949年10月1日，中华人民共和国开国大典阅兵，17架飞机组成的飞行编队飞过天安门广场上空。（资料照片） 从开国大典仅有17架战机飞过天安门 到如今成体系列阵长空的钢铁之翼 2026年5月12日，空军航空兵某团出动运油-20A与歼-20进行加油训练。新华社发（余红春 摄） 一代代空军官兵 将青春献给万里长空 用生命守护家国安宁 如今的人民空军 政治淬炼更加坚强 作战能力加速攀升 对外交流更加广泛 现代化建设水平不断跃升 11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（杨盼 摄） 仰望我们的天空 万里长空，和平安宁 感恩守护 人民空军，生日快乐！ （记者：高玉娇、贾淑宜、米思源、张骄瀛 海报：姚政奇 摄影：陈庆顺、谭巳成、张楠、刘大伟、王东震、余红春、杨盼） 来 源：新华社 原标题： 人民空军，生日快乐！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com