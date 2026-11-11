新华网 2026-11-11 10:48:13

中华人民共和国财政部代表中央政府9日在加拿大成功发行了40亿元人民币绿色主权债券。其中，3年期20亿元，发行利率为1.4%；5年期20亿元，发行利率为1.5%。

中华人民共和国财政部代表中央政府9日在加拿大成功发行了40亿元人民币绿色主权债券。其中，3年期20亿元，发行利率为1.4%；5年期20亿元，发行利率为1.5%。

本次人民币绿色主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额540.4亿元，是发行金额的13.5倍。

本次发行是财政部首次在加拿大发行人民币绿色主权债券，是落实第二次中加经济财金战略对话的重要举措，对于深化中加绿色和经济金融领域交流合作具有重要意义。

本次人民币绿色主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚太地区投资者占比77%、非亚太地区投资者合计占比23%（美洲15%，欧洲8%）；主权及超主权、银行、基金资管和保险、交易商等类型投资者分别占比32%、45%、22%、1%；绿色和可持续类投资者占比41%。本次发行的债券将在香港联合交易所上市。

中国工商银行金融市场部总经理王海璐表示，此次发行进一步完善了境外主权债券的收益率曲线，为中资发行人境外发债提供了重要的定价参考“锚”。人民币境外主权债券使更多国际投资者得以分享中国经济增长带来的投资机会，有效推动了人民币国际化进程。

交通银行投资银行部总经理曹瑾表示，财政部此次发行成功吸引了国际投资人的踊跃参与，旨在持续推动绿色金融与人民币国际化协同发展，为全球投资者共享中国绿色发展成果搭建高效、稳定的桥梁。

来 源：新华网

原标题： 中国在加拿大成功发行人民币绿色主权债券

记者 林威

本文转自：温州新闻网 66wz.com