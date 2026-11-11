新华网 2026-11-11 10:49:16

菲律宾外交部8日发表声明，批评“某些政府官员”发表涉华不当言论，称这些言论破坏了菲律宾在国际事务中的信誉，要求菲政府所有官员必须遵循菲总统制定的外交政策。

菲律宾外交部8日发表声明，批评“某些政府官员”发表涉华不当言论，称这些言论破坏了菲律宾在国际事务中的信誉，要求菲政府所有官员必须遵循菲总统制定的外交政策。

声明说：“个别官员、机构或部门不能独立决定我们国际关系的方向。公职人员无论持何种个人信念……他们不能不顾对政府整体政策造成的后果，追求自己偏好的对华或对任何其他国际伙伴的方针。个人主张绝不能服务于国家利益以外的任何利益。”

声明强调：“国家对外关系的主导权归属文职当局。所有政府官员，无论文职还是军警，都应和总统的政策方向保持一致。”

声明还称，“某些政府官员”近期的公开言论“令人遗憾”，“损害政府外交方针的公开声明，不仅给菲外交人员的工作增加困难，还可能破坏国家在国际事务中的信誉”。

菲律宾《世界日报》等媒体报道说，菲外交部的声明措辞严厉，虽然没有直接点名，但实际上是在敲打国防部长特奥多罗，菲外交部与特奥多罗领导的安全和军警部门的矛盾分歧在这份声明中凸显。

来 源：新华网

原标题： 菲外交部批评“某些政府官员”发表涉华不当言论

记者 李萌 赵晨捷

本文转自：温州新闻网 66wz.com