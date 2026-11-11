新华网 2026-11-11 10:51:11

中国驻日本大使馆发言人10日就村田晃大非法持刀侵闯中国驻日本大使馆案第二次开庭答记者问时表示，相关案情事实清楚，证据确凿，不容抵赖，再次敦促日方依法严惩凶犯，不得为其开脱罪责。

中国驻日本大使馆发言人10日就村田晃大非法持刀侵闯中国驻日本大使馆案第二次开庭答记者问时表示，相关案情事实清楚，证据确凿，不容抵赖，再次敦促日方依法严惩凶犯，不得为其开脱罪责。

日本东京地方法院10日对日本自卫队现役官员村田晃大侵闯中国驻日本大使馆案再次举行庭审，日本检方建议判处其18个月监禁，辩方则请求判处罚金。

中国驻日本大使馆发言人当天表示，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆并发出恐怖威胁，严重侵犯中国主权和尊严，严重侵犯中方外交人员人身安全和外交机构馆舍安全，严重违反《维也纳外交关系公约》，暴露出日本国内右翼势力猖獗、自卫队人员失管失教等严重问题。相关案情事实清楚，证据确凿，不容抵赖。我们再次敦促日方依法严惩凶犯，不得为其开脱罪责，以实际行动反思纠错，彻查整改，向中方和国际社会作出负责任的交代。

来 源：新华网

原标题： 中国驻日使馆发言人敦促日方依法严惩侵闯使馆凶犯

记者 陈泽安 梁晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com