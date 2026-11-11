新华网 2026-11-11 10:53:45

新一轮俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈10日在阿联酋首都阿布扎比举行，探讨推动乌克兰危机政治解决的途径。首日会谈持续近4小时。此次三方会谈预计持续两天。与此同时，俄乌仍在继续互相袭击。

新一轮俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈10日在阿联酋首都阿布扎比举行，探讨推动乌克兰危机政治解决的途径。首日会谈持续近4小时。此次三方会谈预计持续两天。与此同时，俄乌仍在继续互相袭击。

俄方代表团由俄总统助理梅金斯基率领，成员包括外交部副部长里亚布科夫、加卢津和武装力量总参谋部情报总局局长科斯秋科夫等。乌方代表团成员包括对外情报局局长乌梅罗夫、总统办公室主任布达诺夫、国防部情报总局副局长斯基比茨基以及人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚等。美方代表包括美国总统特使威特科夫和特朗普总统的女婿库什纳。

会谈开始之际，乌梅罗夫在社交媒体上说：“我们的关键优先事项是停止敌对行动，获得可靠的战后安全保障，确保乌克兰经济恢复与发展，并推进人道主义工作。”

据俄罗斯媒体报道，梅金斯基用俄语在会谈现场发表讲话说，希望阿布扎比会谈能够推动和平进程，造福俄罗斯和乌克兰两国人民。库什纳表示，希望各方进行富有成效的“开放对话”，促成俄罗斯、欧洲和乌克兰之间建立新的安全架构。

会谈结束后，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他收到了乌谈判团队关于阿布扎比会谈首日的报告，他认为会谈富有建设性和实质意义。

泽连斯基称，释放被俘人员是会谈优先讨论事项，此外，三方还讨论了乌克兰安全保障具体内容以及确保保障长期有效的机制，“我们需要切实的机制以防止战争再次爆发”。

在法国巴黎参加七国集团外长会的美国国务卿鲁比奥当天表示，此次会谈“非常富有成效”，应扩大会谈范围，让欧洲方面也参与谈判。

在俄美乌三方会谈举行之前，美国、欧盟、法国、德国、意大利、英国、乌克兰及北约代表当天举行会谈，协调乌克兰问题谈判立场。与会方表示，未来任何关于乌克兰问题的安排都必须尊重乌克兰的主权、领土完整和自主决策。

此外，美欧乌还讨论了冲突结束后如何在欧洲现有安全架构和协议基础上完善安排。

这是今年2月谈判陷入停滞以来，俄美乌三方时隔9个月重启面对面磋商。俄罗斯外交部长拉夫罗夫10日在莫斯科说，无论称之为“休战”还是“停火”，在不清楚俄乌局势后续发展的情况下，俄方都不会同意。

俄罗斯外交部副部长格鲁什科当天也表示，西方国家整体上希望俄乌冲突延宕，而不是为和平解决乌克兰危机创造条件。

虽然三方重回谈判桌寻求解决乌克兰危机，但俄乌之间的武装互袭仍在继续。乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事管理局局长甘扎10日下午在社交媒体发文称，俄军当天袭击了第聂伯市一关键基础设施，造成2人死亡，至少4人受伤。

乌克兰能源部10日在社交媒体发文称，俄军继续对乌能源系统发动袭击，多地变电站、热电厂、石油和天然气基础设施遭到袭击。乌克兰大部分州实施轮流停电和工业限电。

俄罗斯国防部10日发布通报称，俄武装力量继续使用无人机打击支持乌克兰军工企业运转的能源基础设施，以及运送军用物资和军民两用货物的船只。

俄国防部还说，过去一夜，俄防空部队在诺夫哥罗德州、布良斯克州、别尔哥罗德州、库尔斯克州、卡卢加州、斯摩棱斯克州、克拉斯诺达尔边疆区和克里米亚等地上空拦截并摧毁了155架乌克兰固定翼无人机。

来 源：新华网

原标题： 阿布扎比三方会谈近4小时 俄乌互袭继续

本文转自：温州新闻网 66wz.com