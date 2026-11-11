央视新闻客户端 2026-11-12 09:41:50

工业和信息化部近日批复十家企业开展号码保护服务业务试点，并为相关企业核配700专用码号资源。

工业和信息化部近日批复十家企业开展号码保护服务业务试点，并为相关企业核配700专用码号资源。

号码保护服务业务是指受外卖、网约车等互联网平台企业委托，为其个人用户分配临时电话号码代替真实手机号，减少用户号码泄露风险的一种业务。用户下单时如果勾选号码保护服务，与外卖员、网约车司机之间将以700开头的15位专用号码完成联系，通信双方真实手机号码互不展示。

根据工业和信息化部前期印发的《关于开展号码保护服务业务试点的通知》要求，首批10家企业获得应用平台提供方资质，并获批相应的700专用码号资源作为合规中间号，先期在外卖、网约车等场景开展号码保护服务业务试点探索。在试点探索基础上，工业和信息化部将循序渐进推进号码保护服务业务向更多场景、更多企业覆盖。

700号码为个人手机号搭建“防火墙”

据了解，号码保护服务业务也叫中间号业务，试点推行700开头的中间号是为了更有效防范治理电信网络诈骗、加强商业营销电话防控。

中国信息通信研究院技术与标准研究所部门主任张大坤表示，对用户而言，真实手机号不必打印在面单上，不必留存在陌生终端里，减少个人信息泄露的风险；用户看到700开头的15位来电，即可判断使用了号码保护服务，且来电带有“外卖、网约车”等用途标记，用户接听更放心。

张大坤表示，为了确保用户不被打扰，700开头的中间号订单结束一段时间后，这个临时号码就会失效，不会留下长期联系通道。

目前，我国号码保护服务业务日均订单量超过3.5亿，规划700专用号码，在形式上可以与手机号码明显区分，方便用户识别，在数量上可以满足未来快递、外卖、网约车等场景千亿级的码号资源需求。工业和信息化部发布的《关于开展号码保护服务业务试点的通知》设置了试点准备阶段和过渡阶段。试点过渡阶段结束后，将全部使用700专用号码开展号码保护服务业务。

AI赋能打造全新号码保护服务模式

记者从首批入选的试点企业了解到，跟以往传统中间号业务相比，这次700号码保护服务业务采用了全新的网络和技术架构，同时把AI技术应用到服务场景中，打造了全新的号码保护服务模式。

中电信数智科技有限公司平台运营部总经理姚磊表示，个人信息保护方面，对普通用户真实手机号全程加密存储，严格执行一单一号的机制，同时通信行为全程留痕，做到每个号码、每笔订单、每个环节都可以追溯可以核查。

广州一家试点企业相关负责人告诉记者，他们从去年9月就开始上线研发号码保护服务业务平台，并推进全网联调，目前已经率先打通700号码的测试电话，具备全网上线的条件。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 点外卖、网约车真实手机号将隐藏 首批700专用码号服务业务试点获批

记者 朱江 孙蓟潍

本文转自：温州新闻网 66wz.com