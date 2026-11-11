中国新闻网 2026-11-12 08:50:11

一瓶洗洁精，占满瓶身的是切开的西柚、水蜜桃，配着“西柚清新”“鲜萃蜜桃”一类的大字；“洗洁精”三个字，却缩在下方的小字里。记者近日走访多家超市发现，雕牌、金纺牌、斧头牌、金鱼牌、兔力牌等多个品牌的一些洗涤产品存在“食品化”包装现象。

一瓶洗洁精，占满瓶身的是切开的西柚、水蜜桃，配着“西柚清新”“鲜萃蜜桃”一类的大字；“洗洁精”三个字，却缩在下方的小字里。记者近日走访多家超市发现，雕牌、金纺牌、斧头牌、金鱼牌、兔力牌等多个品牌的一些洗涤产品存在“食品化”包装现象。

水果图案铺满洗洁精瓶身，品类名藏在小字里

据媒体公开报道，此前曾有老人误将标称“白桃香氛洁厕慕斯”的清洁用品当作饮料服下，造成口腔、食道化学性灼伤。有消费者还在相关报道评论区晒出自家洗洁精，网友互动留言“认真看了半天也没找到‘洗洁精’三个字”。

记者探访发现，在部分超市，洗洁精、洁厕剂等商品与饮料货架相邻，一眼望去同样是五颜六色。雕牌、斧头牌等多款洗洁精在包装醒目位置印有橙子、柠檬、水蜜桃等水果图案，“洗涤灵”“洗洁精”等品类名称则以小字排在下方。

金鱼牌某款“果醋西柚”洗涤灵产品。

雕牌某款瓶身类似饮料的洗洁精。

例如，金鱼牌西柚香型洗洁精，瓶身透明，液体呈西柚果肉的胭脂红。约三分之二的瓶身包装是一张切开的西柚高清图，下方配“西柚清新”字样；相比之下，“洗涤灵”三个字的字号明显更小。

金鱼牌某款“洗涤灵”水果图案铺满瓶身。

除“水果风”外，“茶饮风”也是常见做法：有的产品把“阿萨姆红茶”“红茶提取物”一类字样放在显眼处，“洗洁精”或“洗涤灵”反而要凑近才找得到。

记者粗略统计，在某超市货架上，类似设计的洗洁精约占同类产品的三成至四成。

探访中，一位老人拿着放大镜，凑近读一瓶洗洁精外包装上的字。看了半晌，她说：“包装越来越花哨，很多字太小。”

还有多款洗洁精的瓶身正面以外文字体为主，对于看不懂、眼神不好、又习惯凭包装判断的消费者来说，能从正面读到的信息，可能只剩下水果图案。

一款洗洁精瓶身正面以外文字体为主。

“洁厕剂”“留香珠”用香型“掩盖”产品属性

相比洗洁精，部分洁厕剂、留香珠对产品品类的介绍更为模糊。

多款留香珠的瓶身设计接近日常饮料，瓶口部位尤其相似。以金纺牌留香珠为例，外包装几乎被玫瑰植物图案铺满，配上“沁荔玫瑰”之类的香型名。记者在连锁超市盒马看到，“打桂花”“玉兰花开”“春日多巴胺”等多款留香珠在售，吸睛的香型名称占据包装中央，“留香珠”三个字以小字列在一旁。

盒马超市内多款留香珠瓶身设计类似饮料。

多款洁厕剂同样以植物、水果香型为卖点，按香型采用亮色包装，瓶身印有玫瑰、栀子花等图案。此外，也有部分洗衣产品瓶身设计类似乳酸菌饮品。记者在线上平台检索“洁厕剂”时，看到一款标称“白桃香氛”的洁厕慕斯。

一款泡洗粉外形与乳酸菌饮品类似。

无论是洗洁精，还是洁厕剂，多款产品都把“若不慎误饮，请立即饮用清水稀释并及时就诊”一类的提示，排列在使用方法下方的小字里展示，容易被消费者忽略。

律师：“大字吸睛、小字免责”难成免责理由

北京市京都律师事务所律师李泽瑞认为，“大字吸睛”制造误认，“小字免责”又不足以纠正误认，恰恰说明生产者和经营者没有尽到警示说明义务。

《中华人民共和国产品质量法》要求，使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。

李泽瑞表示，这类警示标志或警示说明应当显著，让消费者足以发现并规避危险，否则失去了警示意义。若消费者因为产品包装等问题被误导，导致其误食此类产品而受伤，可以要求产品的生产者和经营者承担责任。举证中需要重点关注标识问题与误食之间的因果关系论证，理清各方责任后，生产者或经营者应按照比例承担过错责任。

一款标注“沁荔玫瑰”的留香珠。

北京天霜律师事务所合伙人律师张勇认为，日化用品“伪饮料包装”是否合法并不取决于是否有小字警示，需要根据整体包装外观、命名、配色是否足以让一般消费者以及辨识能力较弱的群体产生误认来作为判断标准。若造成了误认，即说明警示未能起到风险阻断作用，法律上难以构成免责，可能被认定为违法。

来 源：中国新闻网

原标题： “西柚清新”“鲜萃蜜桃”……超市的洗洁精在“装”饮料

本文转自：温州新闻网 66wz.com