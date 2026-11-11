警惕“车辆召回”虚假信息 已有车主受骗（2026·11·11）

全国网络辟谣 2026-11-11 19:50:20

辟 谣 警惕“车辆召回”虚假信息

详情：近日，北京、湖南等多地车主收到短信，称其购买的车辆因存在安全问题，正在被厂家召回。短信中显示的车主姓名、所购车辆型号、车牌等信息均准确无误，导致相关车主收到信息后便登录所谓“官网”网址与“客服”进行沟通，对方看似提出3种召回方案，但前两种均要到距离车主所在城市较远的指定4s店进行维修，车主便只能选择线上办理这一渠道，再通过“客服”一步步诱导操作，最终造成账户金额损失的结果。所谓的“召回短信”，实际是不法分子精心策划的一场骗局。目前，多家涉事车企已先后发布辟谣声明，明确这些所谓的召回通知及所附文件均非官方发布。

公安部门提醒，能提供精准的车牌号等信息并不代表其系官方身份；但凡陌生人要求“屏幕共享”，基本可以判定是诈骗。市场监管部门也提醒，真实的“召回通知”渠道以品牌官方App、品牌官方客服热线、授权4S店电话、纸质挂号信为主，不会通过私人手机号、境外号码、苹果“iMessage”等方式批量推送召回信息。车主可登录“国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心”官网，查询车辆是否在召回名录中，车企真实的召回公告会同步在该中心公示。（来源：“上海网络辟谣”微信公众号、“湖南网络举报”微信公众号、“南方日报”微信公众号）

科 普 华北多地拍到的火流星究竟是什么？

详情：近日，一道耀眼的火流星突然划过华北夜空，不少人的行车记录仪和室外监控都拍下了这一幕，引发关注。火流星尽管有个出众的名字，但与普通流星没有本质不同，都是流星体闯进地球大气造成的发光现象，只是火流星由更大的流星体产生，通常直径数厘米以上。当流星体以每秒十几至几十千米的速度闯入地球大气层时，前方的空气受到剧烈压缩，这种压缩会使大气急剧升温发光。照亮华北夜空的这颗火流星，不但非常明亮，而且消失前还发生了明显的空中解体，在身后留下一道余热的光辉，这就是我们看到的流星和它的尾迹。

需要说明的是，流星发光并不是简单的摩擦生热，也不是通常意义上的化学燃烧，而是流星体以极高速度进入大气层时，与周围气体发生剧烈相互作用，动能迅速转化为热能，使流星体物质和周围气体升温、激发甚至电离，从而产生明亮的光。由于这一过程并不依赖氧气参与燃烧，因此，即使某颗行星的大气层中缺乏氧气，也有可能出现流星现象。

火流星通常拥有很漂亮的色彩。一方面是因为亮度够高，足以唤起人眼视锥细胞的色觉感受；另一方面，流星体中的不同元素，以及周围大气中的气体，在高速碰撞产生的高温环境下被激发，会发出不同波长的光。例如，钠的特征发射谱线主要呈黄色，镁原子也有绿色发射谱线。不同物质发出的光叠加在一起，就形成了我们看到的火流星颜色。（来源：“科普中国”微信公众号）

通 报 一网民为博眼球编造惊悚谣言被处罚

详情：近日，网民郑某将工人装卸纸箱时的工作场景，恶意剪辑成“有人在分尸”的画面，在网络平台发布并配文称：“注意看，这三个人正在分尸把部件装进车里”。该视频中措辞惊悚，发布后迅速引发网民关注、讨论，引发不良社会影响。经厦门公安调查，该内容纯属编造。郑某对故意虚构事实扰乱公共秩序的行为供认不讳，称发布上述内容是为了“博取眼球”“吸粉引流”。目前，郑某已被属地公安机关依法作出行政处罚，相关不实内容已删除。（来源：“厦门网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com