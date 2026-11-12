温州日报 2026-11-12 08:10:00

11月11日，市委副书记、市长张文杰召开会议，专题研究Token经济发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，坚持系统谋划、前瞻布局，着力抢占新赛道、塑造新优势，扎实推动Token经济高质量发展，提速打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城，为加快创新温州建设、做强“一圈一极一中心”注入新的动力。

温州网讯 11月11日，市委副书记、市长张文杰召开会议，专题研究Token经济发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，坚持系统谋划、前瞻布局，着力抢占新赛道、塑造新优势，扎实推动Token经济高质量发展，提速打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城，为加快创新温州建设、做强“一圈一极一中心”注入新的动力。

会议听取温州词元天下科技有限公司业务开展情况汇报，市数据局（市人工智能局）、市经信局、市科技局等就加快我市Token经济发展提出建议。

张文杰指出，Token经济作为智能经济的新形态，是人工智能发展过程中孕育的新赛道。要抢抓新的机遇，把握底层逻辑，发挥基础优势，完善发展生态，持续发力突破，加快走出一条有温州特色的Token经济创新发展之路。

张文杰强调，要发挥纽带作用，建好用好“词元天下”等门户载体，统筹推进基础模型接入、AI应用集成、行业数据空间建设，更好服务企业数智化转型。要创造商业价值，优化电力、算力、数据等要素配置，完善商业服务链条，构建安全、合规、高效的交易体系，提速推进价值创造和转化。要培育核心竞争力，加大算力生产商本地部署力度，集聚更多优质服务商，为企业提供按需取用、普惠可得的算力及模型服务。要整合优势资源，加强政策集成、人才集聚、项目落地，夯实爆发式增长的基础。要制定长远战略，找准定位、明晰策略、细化举措，持续发展壮大核心业务，着力推动Token经济健康、有序、可持续发展。

市领导李宁、王振勇、曾瑞华参加。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰专题研究Token经济发展工作 抢占新赛道 塑造新优势

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com