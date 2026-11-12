温州70项重大改革试点加速释放红利

温州日报 2026-11-12 08:14:55

试点即案例，案例即路径。日前，记者从市委改革办获悉，我市70项省部级以上重大改革试点正加快释放红利，已累计形成首创性、原创性、标志性改革102项，48项试点经验在全省全国复制推广。

温州网讯 试点即案例，案例即路径。日前，记者从市委改革办获悉，我市70项省部级以上重大改革试点正加快释放红利，已累计形成首创性、原创性、标志性改革102项，48项试点经验在全省全国复制推广。

从“试点”到“示范”，机制创新是关键一环。温州率全省之先建立改革试点分类管理办法，分层分类推动“统筹推进类、授权批复类、县域集成类”攻坚试点落地见效。

探路：全国商业秘密保护创新试点

搭建全流程保护体系

为AI训练数据拧紧“保密锁”

“我们是网络安全服务企业，第一时间根据《指引》，把‘数据分档管理’做成清单，人工智能企业照着做就行，很实用。”日前，浙江青兴科技有限公司副总经理尤映霞翻看新出台的《温州市人工智能训练数据商业秘密保护指引（2026版）》时感慨道。

这是全国首个直接以“人工智能训练数据”为主题的商业秘密保护专项指引，专门针对训练数据全流程的泄密风险设计保护规则，相当于给人工智能企业提供了一份可对照的“操作说明书”。

近年来，人工智能训练数据流转快、接触主体多，传统商业秘密保护模式难以完全适配。温州是全国首批商业秘密保护创新试点城市，继出台全国首部商业秘密保护地方性法规后，今年以“小切口、大撬动”改革为契机，前瞻探索人工智能训练数据商业秘密保护新模式。

为此，温州出台专项实施方案，明确“制定指引健全制度、构建部门协同机制、打造联合保护机制”三大核心任务，为全市人工智能企业数据保护绘就“行动图”。

发布《指引》，是这一模式的重头戏。“我们把训练数据从收集、整理、清洗、存储到使用、传输、销毁的全流程都纳入保护，并给出分级管控、权限隔离、操作留痕等保密措施。”市市场监管局价监竞争分局副局长陈邹苗说，“《指引》还明确了维权路径和证据固定实操方案，既管事前怎么防，也教事后怎么办。”

光有制度还不够，关键要有人管。市市场监管局加速推进与网信、公安、数据管理、法院、检察院等部门八大协同保护机制的建设，打通线索移送、联合研判、快速处置的全流程通道，让企业遇到问题不再“多头跑、举证难”。

目前，该模式已作为首批全国商业秘密保护创新试点典型经验，向全国推广。

探路：跨境贸易便利化专项行动

“温版55条”破解物流堵点

助企降本抢单拓市场

“我们出口量大，物流成本不低，采用多式联运模式，一年能省不小数目。”日前，浙江安德电器有限公司销售总监蔡广太算了一笔物流账。更让他安心的是，新模式全程不拆箱、不复检，货物损耗风险更低了。

这份获得感，源于温州率全国之先落地多式联运创新业务——打通与宁波、金华等省内多个兄弟城市的多式联运物流通道后，企业只需向启运地海关一次性提交多式联运申请单，即可一站式办结报关、查验手续，实现“启运即放行”“一次申报、一箱到底”，降低企业物流综合成本约15%。

物流通道的提速，是温州开展跨境贸易便利化专项行动试点成果之一。今年以来，我市因地制宜出台“温版55条”支持性举措，精准破解进出口堵点痛点，帮助企业降成本、抢订单、拓市场。今年前三季度，经温州口岸进出口货值同比增长17.3%，经温州口岸进出口企业数同比增长174.5%。

更多通关便利也在加快释放。温州不断创新“TIR+”多元业务模式，今年新添“TIR+保税”“TIR+跨境电商”等出口业务，开通中俄“TIR+9610”国际卡航邮路专线。温州汤美贸易负责人感慨，本地发车、一车直达，比以往快了五六天。

高价值艺术品“保税仓储+区外展示”监管新模式也应运而生，企业进口艺术品按“保税货物”进入温州综保区仓储后，可享受进口环节税费暂缓缴纳政策。“只提供担保就能参展，成本省了不少。”一批法国雕塑作品抵温后，代理企业负责人吴斌有感而发。

探路：国家国土空间准入管理（国土空间规划许可制度）试点

创新“三合一”集成改革

实现重大项目“准入即开工”

一项交通大工程，如何跑出“准入即开工”加速度？日前，温州把用地预审、规划选址、先行用地三项审批“打包”办理，让甬台温高速公路改扩建工程温州南白象至浙闽界段项目，成为全省首个拿到“三合一”国土空间规划许可意见的项目。

过去，重大基础设施项目开工前，需依次办理用地预审、规划选址、可行性研究等多项前置审批，耗时较长。以全国国土空间准入管理（国土空间规划许可制度）试点为契机，温州打破“可研、初步设计、用地报批完成方可开工”壁垒，探索“用地预审+规划选址+先行用地”三合一集成改革，打造重大项目“准入即开工”新模式。

变“项目等审批”为“审批先到位”，这项改革的一大亮点在于流程重塑：探索与重大项目快速开工相适配的审批模式，建设资金落实到位后，即可在先行用地范围内依法开工，大幅压缩项目落地周期。市资规局相关负责人解释，集成审批模式既精简了审批链条，也守住了空间管控底线，为重大项目提前发放开工“门票”，推动早落地早开工，也避免了因赶工期可能引发的违法用地风险。

流程重塑之外，数字底座让审批“跑”得更快。依托自然资源管理和国土空间规划“一张图”平台，温州搭建“空间适配、规划编制、规划许可”全流程线上审批场景，智能校验准入条件，传导论证管控要求。规划审批后成果动态落图，自动生成许可文书，实现“准入即落图、落图即审批、审批可开工”闭环管理。

探路：全国零售业创新提升试点

“五大行动”焕新零售业

消费市场“引擎”更足

走进鹿城松台农贸市场，305个摊位宽敞明亮，“田”字形动线相互贯通，水产、肉类、熟食等功能区干湿分离、冷热均衡。不少前来买菜的市民直呼“大不一样”。

这些改变，正是温州零售业悄然焕新的一个切面。近日，温州上榜第二批全国零售业创新提升试点城市名单。这是继全国现代商贸流通体系、消费新业态新模式新场景试点之后，我市再获国家级商贸领域重要试点。

荣誉背后，是温州零售业越夯越实的底子：全市现有商业综合体36处、特色商业街37条，建成一刻钟便民生活圈150个，惠及群众238.9万人；年度招引品牌首店82家，累计培育老字号116家，山姆、盒马等新零售业态相继落地。

支撑这组数据的，是市商务局推出的“五大行动”——场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升。以场景化改造为例，温州将以百货店、购物中心、专卖店为重点，因地制宜制订“一店一策”实施方案。松台农贸市场的改造，便把温州童谣《叮叮当》“请”进菜场，打造“松台声纹”主题IP，配上IP形象、温州话表情包、六大主题展示墙和《松台食韵》形象片，让传统童谣与现代市场空间有机融合。

如今，随着商贸主体日益壮大，温州消费市场“引擎”更足：今年上半年新增限上商贸企业257家，总量突破5700家，前三季度全市社零总额达3777亿元。

来 源：温州日报

原标题： 温州70项重大改革试点加速释放红利 把好案例做成“好风景”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com