温州日报 2026-11-12 08:21:20

11月11日，我市举行高水平建设健康温州新闻发布会。记者从会上获悉，我市已正式印发高水平建设健康温州行动方案，以“建高峰、强县域、固基层、优服务、促协同”为工作主线，以“转诊会诊一件事”改革、基层专病特色科室建设等为切入口推进分级诊疗体系建设，构建“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医格局。

温州网讯 昨天，我市举行高水平建设健康温州新闻发布会。记者从会上获悉，我市已正式印发高水平建设健康温州行动方案，以“建高峰、强县域、固基层、优服务、促协同”为工作主线，以“转诊会诊一件事”改革、基层专病特色科室建设等为切入口推进分级诊疗体系建设，构建“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医格局。

发布会介绍，十年来我市健康温州建设成效显著，在健康浙江考核中连续7年获评优秀：人均预期寿命达82.29岁，10年间增长1.79岁，高出全国平均3.04岁；居民健康素养水平达43.73%，高出全国平均10.04个百分点；重大慢病过早死亡率降至9.66%。全市三甲医院增至12家，入选国家临床重点专科（含建设项目）14个；县域就诊率提升至91.92%，基层就诊率提升至67.2%。

分级诊疗体系建设，是此次发布会的一大焦点。据悉，我市将以“转诊会诊一件事”改革、基层专病特色科室建设等为切入口，持续深化紧密型医疗联合体建设，加快建立高效协同、规范有序、便捷可及的分级诊疗体系，重点从三方面发力。

提升基层医疗能力。深入实施医疗卫生“山海协作”工程和中医药特色专科“百科帮扶”工程，增强县级医院服务能力；建成基层专病特色科室，着重提升康复护理、慢性病、妇儿常见病、老年病、门诊手术等服务水平；做实家庭医生签约服务，推动二、三级公立医院全科医生和下派医生以基层为平台开展签约；推广“巡回医疗+家庭病床+慢病管理+AI智能诊疗”融合服务模式。

畅通双向转诊渠道。加快市级转诊会诊管理中心实体化运行，上线转诊会诊服务一体化平台和医师掌上终端应用，实现“一键+转诊、预约、会诊、共享、阅片”；建立紧密型医联体内“一张床”管理机制，为住院患者提供连续闭环服务；推广“基层开单、上级检查、现场结算”，落实检查检验结果互认和慢性病长处方政策。

强化资源协同共享。加快转诊会诊、区域心电、药事服务等8个“一张网”建设，建强影像、检验、病理、消毒供应等区域共享中心，实现“分布检查、集中诊断”；建成一批县域心血管、代谢类疾病专病诊治中心；推进县、乡、村医疗卫生人才一体化管理。

高水平建设健康温州，路径同样清晰。行动方案明确在四个方面攻坚突破：更加注重内涵发展，争创国家医学中心、国家区域医疗中心，2027年建成温医大附一院省级区域医疗中心，力争在全省率先投用质子治疗中心，打造东南沿海医疗高地；更加注重健康管理，推进重大慢病“防治康管”全链条服务改革，实施儿童青少年“五健”促进行动和阳光儿童健康守护行动，擦亮“明眸皓齿”品牌；更加注重改革破题，深化“转诊会诊一件事”改革、医疗卫生人才“县乡村一体化”管理改革和卫生健康数字化改革，打造分级诊疗体系温州样板；更加注重共建共享，推动出台《温州市健康影响评估条例》，争创全国首批健康城市。

来 源：温州日报

原标题： 小病在基层、大病到医院、康复回基层 温州加快构建分级诊疗新格局

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com