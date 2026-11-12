温州日报 2026-11-12 08:23:00

“现在收粮，又快又高效。”11月10日，在瑞安市天井垟粮食生产功能区，种粮大户李学者忙着收割双季晚稻。从机收到烘干，该基地粮食收获可实现全产业机械化。眼下，我市晚稻收割陆续开展，各地抢抓晴好天气抢收。

温州网讯 “现在收粮，又快又高效。”11月10日，在瑞安市天井垟粮食生产功能区，种粮大户李学者忙着收割双季晚稻。从机收到烘干，该基地粮食收获可实现全产业机械化。眼下，我市晚稻收割陆续开展，各地抢抓晴好天气抢收。

“今年台风对晚稻种植有影响，在农业部门指导下，我们把损失降到了最小。”李学者的瑞安市增瑞农业种植专业合作社，承包了1100亩农田，大型联合收割机在农田里来回穿梭，收割、脱粒一气呵成。

随着晚稻陆续开镰，各地收购工作也同步启动。在永嘉县桥下储备库收储点，送粮车辆有序进场。多功能扦样机从车厢内多点抽取稻谷样本，质检室对杂质、出糙率、水分、重金属等指标快速检测。桥下粮食储备库购销部部长徐煊男介绍，今年收购时间从11月5日持续到11月25日。记者从市粮食和物资储备局获悉，今年我市预计纳入晚稻订单收购的粮食为8.16万吨。

记者从市农业农村局获悉，今年我市晚稻种植面积进一步扩大，总面积超30万亩，晚稻生产遭遇较为复杂的天气条件。“巴威”台风来袭期间，我市农业部门组织农户抢收腾茬，加强人员、机械等各方面调度，解决了台风灾后乐清、永嘉等地收割机紧缺问题，为后茬晚稻栽插争取了时间；“白海豚”台风来临时，双季晚稻刚移栽不久部分晚稻田受淹，长势受到一定影响。

对此，农业部门迅速组织专家分片包干开展灾后评估与分类指导，我市创新“政府+科研院所+主体”科研攻关机制，联合专业机构在乐清开展洪涝灾后补救技术试验，总结水稻灾后补救措施，完善水稻灾害防御技术储备。进入9月至10月后，全市温光条件明显好转，前期台风带来的影响得到缓解。

来 源：温州日报

原标题： 双季晚稻开镰收割 全市种植面积超30万亩

记者 金朝丹 通讯员 陈峥 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com