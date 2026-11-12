温州日报 2026-11-12 08:25:00

11月11日，在温州海关与金普海关联动监管下，一批温州产锂电池顺利取得危包证，将从大连口岸启运发往阿塞拜疆。这是温州首次落地锂电池“分箱发运”联动监管模式，标志着海关总署支持“新三样”扩大出口的跨境贸易便利化措施在温州正式落地。

温州网讯 昨日，在温州海关与金普海关联动监管下，一批温州产锂电池顺利取得危包证，将从大连口岸启运发往阿塞拜疆。这是温州首次落地锂电池“分箱发运”联动监管模式，标志着海关总署支持“新三样”扩大出口的跨境贸易便利化措施在温州正式落地。

据该批锂电池生产商瑞浦兰钧能源股份有限公司温州基地关务主管吴宁介绍，按照现行“出口锂电池需生产企业向产地海关申报危险货物包装使用鉴定”的规定，在温州生产的锂电池运至大连中国第一汽车股份有限公司安装调试后，需运回产地进行危险货物包装使用鉴定后方可出口。而“分箱发运”，就是两地海关打通协作，电池在大连完成整车测试、拆分之后，不用再运回温州，在大连由当地海关完成包装使用鉴定，由产地温州海关审核出证，电池、车身分开装箱、分别出口，省去来回长途运输。

瑞浦兰钧能源温州基地关务主管吴宁算了一笔账：温州到大连往返将近4500公里，旧模式下，每一趟都要折腾来回运输，多出不少物流成本、时间成本，长途转运锂电池本身也增加安全风险。“新模式落地之后，电池拆完就地查验，一趟车就能省下近3万元物流成本，运输环节变少，安全系数也更高。”吴宁说。

企业提出诉求后，温州海关第一时间上门调研摸清出口痛点，主动对接大连金普海关，启动跨关区联动监管机制。温州作为电池产地海关，负责单证审核、出具危包证；金普海关在拆分现场，就地开展锂电池包装使用鉴定。

为保障首单顺利通关，两地海关提前敲定协作流程、提前推演排查风险。温州海关还安排专家一对一辅导企业，把申报材料、时限、流程逐一讲清。电池在大连完成拆分后，两地海关快速协同完成鉴定、出证，保障货物顺利通关。“这项模式落地，是海关简化跨境贸易流程、服务新能源企业出海的务实举措，也为今后跨区域协同监管打造了样板。”温州海关监管五科副科长陶冶说。

来 源：温州日报

原标题： 跨关区打通电池出海堵点 温州首票“分箱发运”出口锂电池危包证签发

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com