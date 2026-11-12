温州日报 2026-11-12 08:27:28

11月11日，首届OPCxCity共创大会（温州站）在温州国际云软件谷举办。这场以“链接城市、共创生态”为主题的活动，集中展示我市OPC生态建设阶段性成效，也打通了不同城市创客之间的交流渠道。

温州网讯 昨天上午，首届OPCxCity共创大会（温州站）在温州国际云软件谷举办。这场以“链接城市、共创生态”为主题的活动，集中展示我市OPC生态建设阶段性成效，也打通了不同城市创客之间的交流渠道。

OPC即“一人公司”，是借助大模型、AI工具兴起的新创业模式。温州作为全省人工智能OPC试点城市之一，立足自身产业与人才需求，推动政策、人才、空间、技术、服务各类资源向创业者集聚，推动创业服务从过去的单项扶持，转向生态协同赋能。本次大会落地温州，为展示我市OPC建设成果、对接全国创业资源搭建了优质平台。

大会通过政策解读、项目发布、合作签约、榜单发布、主题分享等多种形式，汇聚政府、高校、企业、OPC社区和创客群体，重点围绕OPC生态建设、AI赋能创业、青年人才培育等议题开展交流。其中，龙湾区现场发布“人工智能OPC创业生态提质十一条”，拿出真金白银和住房配套支持。新开办的OPC符合条件的，最高能拿到10万元创业类补贴，青年人才创业项目还能再多拿2万元启动资助；拥有原创性成果的创新团队，落地后可获得10万元-300万元建设支持。活动现场，龙湾区6个OPC社区正式挂牌，三大通信运营商也亮出资源清单，向创业者开放算力、网络、AI开发平台和实际应用场景，创业者无需自己花大价钱搭建技术环境。

创业光政策扶持还不够，人才培养也同步跟上。会上签约共建温州市OPC创业学院，整合政府、学校、企业力量，给创客提供培训、导师答疑、项目孵化、成果落地等一条龙服务。现场给第一批创业指导师颁发聘书，同时面向社会招收OPC方向的指导学员。专门供年轻人学AI技能的“AI创客夜校”也正式推出。现场发布《中国高校OPC建设白皮书（2026）》，开始征集高校创业优秀案例，推动在校学生参与OPC创业实践。

OPC具有轻资产、数字化、跨区域协作等特点，城市之间的资源互通和经验共享尤为重要。创业者峰会上，来自温州、厦门、苏州、杭州、济南、南昌等多地的20位创业者上台分享接单、运营、营收等方面的实操经验，这些项目2026年预期营收都超过50万元，部分达到数百万元。龙湾“爱来坞”OPC社区推出AI影视创业十八条配套服务，覆盖孵化、版权、出海等环节，这个基地目前已有6家规上文化企业，总营收接近13亿元，产出AI影视作品超2000部。

据介绍，接下来温州会继续推进OPC试点，围绕政策扶持、资源对接、人才培育、载体集聚、安居保障五大方向完善配套设施，将创业服务贯穿于从起步到发展的全过程，让更多“一人公司”在温州能落地、能生存、能做大。

来 源：温州日报

原标题： OPC生态建设激活AI时代创业新动能 首届OPCxCity共创大会温州站举行

记者 夏婕妤 陈圆圆 通讯员 徐成子 王一宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com