温州都市报 2026-11-12 08:33:21

51岁的王先生患高血压、糖尿病多年，用药却全凭感觉：不舒服才吃药，舒服就自行停药。记者近日从瑞安市人民医院了解到，这份“随性”最终让他付出了代价——右脚大脚趾因糖尿病足溃烂发黑、无法逆转，接受了截趾手术。

温州网讯 51岁的王先生患高血压、糖尿病多年，用药却全凭感觉：不舒服才吃药，舒服就自行停药。记者近日从瑞安市人民医院了解到，这份“随性”最终让他付出了代价——右脚大脚趾因糖尿病足溃烂发黑、无法逆转，接受了截趾手术。

王先生到该院日间病房就诊时，检查结果让医生心里一沉：血压202/101毫米汞柱，餐后血糖23毫摩尔/升，双双高得吓人；他的右脚大脚趾已经溃烂发黑。

医生询问后得知，王先生不头晕、不难受时就把降压药、降糖药抛到脑后；哪天不舒服了才想起测一测，指标飙高才临时吃药，从不规律监测，更谈不上遵医嘱。长期失控的血糖逐渐损害他下肢的血管和神经，高血压又进一步加重血管损伤，最终导致糖尿病足。由于创面溃烂发黑且无法逆转，他只能接受截趾手术。

接受采访时，医生表示，临床中像王先生这样“自我感觉良好就停药”的患者不少。“降压药、降糖药不是止痛药。它们的作用不是让人当下舒服，而是长期稳住血压、血糖，保护心、脑、肾和外周血管。”医生解释，断断续续用药，血压、血糖就像坐过山车，忽高忽低；血压骤然升高，极易诱发脑出血、心梗，甚至主动脉夹层（主动脉内膜撕裂）等危及生命的急症。血糖长期失控，并发症会接踵而至：足部溃疡、感染、坏疽（糖尿病足），视力下降甚至失明（眼底病变），肾脏逐渐受损甚至发展为尿毒症（糖尿病肾病），这些损伤一旦出现，大多不可逆。

医生提醒，慢病管理要记住四点：一是遵医嘱每天按时用药，指标正常也是药物在起作用，擅自停药容易很快反弹；二是定期测血压、血糖，数据比感觉靠谱，别等难受了才测；三是定期复查眼底、肾功能和下肢血管，筛查早期并发症；四是低盐低脂、控制总热量饮食，适度运动，戒烟限酒。“高血压、糖尿病是需要终身管理的慢性病，没有速效药。按时用药、规律监测，不是为了图一时舒服，而是为了守住生活质量。别等身体出现不可逆的伤害，才追悔莫及。”

来 源：温州都市报

原标题： 吃不吃药竟全凭感觉 51岁男子大脚趾没了

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com