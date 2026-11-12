温籍国脚张玉宁包揽中超本土金球、金靴
温州都市报 2026-11-12 08:34:00
中超联赛年度颁奖典礼前天举行。温籍国脚、北京国安前锋张玉宁凭借稳定的全年表现，获得中超年度本土金球奖、本土金靴奖两项荣誉。
温州网讯 中超联赛年度颁奖典礼前天举行。温籍国脚、北京国安前锋张玉宁凭借稳定的全年表现，获得中超年度本土金球奖、本土金靴奖两项荣誉。
本赛季中超联赛，张玉宁保持超高竞技水准，全勤稳定输出。他累计出战29轮中超联赛，斩获15粒进球、送出7次助攻，进球效率稳居本土球员榜首。凭借扎实技术、沉稳心态与高效终结能力，他以明显优势拿下本土金靴，并摘得象征年度本土最佳的本土金球奖，实现个人职业生涯新突破。
2026爱知·名古屋亚运会上，张玉宁作为超龄球员入选中国U23亚运男足，全程出战全部6场赛事，贡献2粒进球、1次助攻。小组赛对阵朝鲜队，他头球破门扳平比分，吹响逆转号角；迎战泰国队，他替补登场迅速破门锁定胜局，助力中国男足时隔28年重返亚运四强，最终斩获亚运铜牌，用过硬实力扛起球队进攻重任。
在颁奖典礼现场，张玉宁分享获奖心声。他感谢队友的默契配合与团队支撑，希望更多本土年轻球员快速成长、突破自我，未来全力冲击中超联赛总金靴，为中国本土足球水平的提升贡献力量。
来 源：温州都市报
原标题： 温籍国脚张玉宁包揽中超本土金球、金靴
记者 叶海鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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