温州日报 2026-11-12 08:41:53

11月11日，瑞安湖岭呈岙村村民趁着秋冬晴好天气，抓紧晾晒粉干。

温州网讯 昨天，瑞安湖岭呈岙村村民趁着秋冬晴好天气，抓紧晾晒粉干。湖岭粉干是当地传统名产，为温州非遗美食，也是侨乡乡愁味道。湖岭呈岙村的粉干并不是一年四季都在做，传统上主要集中在秋冬季节，尤其是临近过年时。这主要和粉干的制作工艺有关——它依赖自然日光和山风晾晒，天气条件直接决定了能不能做、做得好不好。当地手工晾粉干已成为特色富民产业，晾晒场尽显丰收劳作景象。

来 源：温州日报

原标题： 湖岭粉干晾晒忙

记者 蒋文广

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