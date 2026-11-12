温州日报 2026-11-12 08:50:24

记者近日从滨海集团招商公司获悉，温州未来智能家居制造产业基地厂房去化率达92%以上，26家入驻企业中的8家激光与光电相关企业正以“整机牵引+应用赋能+精密制造”的链式结构，成为新光谷高端智造片从规划走向实质运营的重要产业支点。

温州网讯 记者近日从滨海集团招商公司获悉，温州未来智能家居制造产业基地厂房去化率达92%以上，26家入驻企业中的8家激光与光电相关企业正以“整机牵引+应用赋能+精密制造”的链式结构，成为新光谷高端智造片从规划走向实质运营的重要产业支点。

温州未来智能家居制造产业基地位于滨海二十三路至二十五路，与金海四道交会，共11栋生产车间，搭配研发办公楼、员工宿舍及商业服务设施等多元业态，总建筑面积约43万平方米。基地所处的龙湾二期4号围区，正是新光谷“一心两区三片”功能布局中“高端智造片”的核心承载区域——该片区布局了激光制造产业基地等重大制造项目，承担着新光谷从创新策源走向规模化制造的关键功能。

在此批落位企业中，多家激光光电类项目恰好卡住了“核心智造圈”与“应用示范圈”的两个关键环节。作为浙南地区稀缺的激光智能装备整机企业，兴族激光拥有实用新型专利2项、软件著作权3项、受理中专利4项，通过ISO9001及CE认证，系英伟达、华为等知名企业的供应商。温州聚润汽配以激光焊接为核心工艺，属产业链精密制造环节，是此批落位项目中体量最大、产值贡献最强的企业。从整机牵引到应用感知再到精密制造，企业在基地内形成了“装备—应用—零部件”的微观链式闭环，使新光谷高端智造片在招商引资层面率先呈现“激光+汽车”等高附加值应用融合赛道的协同形态。

让园区从“标准厂房”升级为“产业社区”，是基地承接高端智造项目的另一重逻辑。三栋公寓楼配备904套公寓，套均48.24平方米，精装交付，实现企业与房源1:1匹配，为企业用人留人提供前置条件。食堂可满足约3000人就餐，落地后形成以食堂为主、商业辅助的餐饮布局。

当前新光谷已集聚规上核心企业218家，今年1月至9月总产值超650亿元、同比增长30%以上，高端智造、产教融合、产城融合三个片区建设全面加速。滨海集团招商公司总经理何超佳说，温州未来智能家居制造产业基地明年竣工投用后，将不仅为激光与光电、高端装备制造企业提供“拎包入驻”的发展载体，更标志着新光谷高端智造片从平台搭建期进入产能释放期，为温州打造全国激光与光电产业引领“新高地”补上规模化制造的关键一环。

来 源：温州日报

原标题： 温州未来智能家居制造产业基地厂房去化率超92%

记者 黄剑 通讯员 张伊甸

本文转自：温州新闻网 66wz.com