温州都市报 2026-11-12 08:58:11

日前，马屿镇圣井山上演了一场极限救援，历时30个小时。与平常不同的是这场救援竟然人手一把柴刀。

温州网讯 日前，马屿镇圣井山上演了一场极限救援，历时30个小时。与平常不同的是这场救援竟然人手一把柴刀。

10月29日14时多，马屿派出所接到群众报警称，其家属娄女士一早出门，直至当日下午仍未回家，电话无法接通。值班民警潘云龙立即通过“智慧110”平台，调取相关公共视频循迹追踪，同步启动警情联动机制，很快发现娄女士乘坐客运车前往了圣井山方向。

圣井山山高林密，极易迷失方向，潘云龙立即带队上山搜寻，可搜遍山上的寺庙、道观始终没有发现娄女士的踪影。此时天色渐暗，潘云龙通过“智慧110”协作平台，申请巡特警大队出动无人机支援，同时联系民安救援队协同搜寻。然而搜寻到次日凌晨1点，依旧没有进展。

次日7点，救援队伍再次进山。在无人机和索降绳索的帮助下，救援队伍从悬崖边向下探查，终于在树丛、岩石和陡壁之间发现了娄女士。悬崖落差有十余米，如何将人从悬崖底部转移？救援人员结合实际情况，先用软担架固定好伤者，然后沿着一条陡沟往上转运。

天上，无人机观察路况；地面，人手一把柴刀，大家硬生生在竹子和树枝间辟出一条通道。上面有人拉，前面有人拽，后面有人推，旁边有人护……下午4点多，娄女士被成功转移到山脚下。

来 源：温州都市报

原标题： 智联护航 劈山寻人 瑞安民警圣井山30小时极限救援

通讯员 金怡然

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