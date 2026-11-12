温州都市报 2026-11-12 09:02:36

中场休息时段，赛场中突然响起动感节拍。温州公安反诈主题说唱惊喜登场：“96110是识别诈骗的秘密武器……”旋律轻快、歌词朗朗上口，民警把诈骗套路、防诈要点巧妙唱进球迷心里。短短几分钟的表演掌声不断，成为当晚赛事的别样亮点。

鹿城公安民警在浙BA中场献唱反诈主题曲

温州网讯 11月8日晚，2026浙BA省级争霸赛小组赛第十轮在温州体育中心体育馆打响，温州队以109：69大胜衢州队。赛场之上，球员奋力拼杀、高潮迭起；赛场之外，藏蓝身影全程驻守、守护平安。

开赛前，观赛群众陆续抵达，场馆内外电子屏循环播放“鹿小警”安全提示片，憨态可掬的“鹿小警”用通俗易懂的语言，逐一讲解文明观赛准则、随身财物保管、应急疏散指引等内容。

中场休息时段，赛场中突然响起动感节拍。温州公安反诈主题说唱惊喜登场：“96110是识别诈骗的秘密武器……”旋律轻快、歌词朗朗上口，民警把诈骗套路、防诈要点巧妙唱进球迷心里。短短几分钟的表演掌声不断，成为当晚赛事的别样亮点。

无人机、“球警官”“守点、巡线、控面”空地一体防控格局……一场比赛顺利收官，从赛前场馆隐患排查、周边交通疏导，到赛时看台秩序维护、重点区域巡逻，再到赛后检查、人流全部疏散，温州公安全程在岗、全时段守护。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA中场响起反诈说唱

通讯员 季晨骋

本文转自：温州新闻网 66wz.com