温州日报 2026-11-12 09:05:46

11月11日是一年一度的“双11”电商购物狂欢节巅峰时刻，“中国针织内衣名镇”苍南县宜山镇的企业车间、电商直播基地繁忙一片，尽管遭遇暖冬，“靠天吃饭”的宜山内衣产业以变应变，从容迎战“双11”购物节。

温州网讯 昨日是一年一度的“双11”电商购物狂欢节巅峰时刻，“中国针织内衣名镇”苍南县宜山镇的企业车间、电商直播基地繁忙一片，尽管遭遇暖冬，“靠天吃饭”的宜山内衣产业以变应变，从容迎战“双11”购物节。

“暖冬叠加消费市场的新变化，早在两个月前我们就预判到，今年‘双11’不能再靠厚款保暖内衣冲销量了。”苍南县针棉织品行业协会会长陈德安告诉记者。面对困难，行业企业转而集中资源开发10A级抗菌、无痕贴身、透气排湿的高品质贴身内衣，用更细分的功能、更丰富的穿着场景，接住消费者不断变化的需求。

据苍南县针棉织品行业协会数据显示，宜山镇集聚针织经营主体近3000家，行业总产值逾70亿元。在绅门、舒尔丹、卓顿、诚华等多家针织企业的备货车间里，已经看不到过去那种堆满厚重保暖内衣的场景，取而代之的是纯棉拉毛、优可丝、莱赛尔等材质的贴身内衣，其中一款被商家称作“呼吸式”的内衣产品，外层结构疏松快速排湿，内层面料致密稳定锁温，即便在20摄氏度左右的日常环境里穿着，也能让体表微汗快速蒸发，始终保持舒适体感。这种兼顾轻薄感与保暖性、同时自带抗菌防臭属性的产品，精准击中了都市白领、运动人群和敏感肌消费者的日常穿着痛点。

不少企业还顺势推出了“四季棉感套装”，秋衣秋裤、背心、短裤共享统一色号体系，消费者可以自由搭配组合，既满足普通家庭日常居家穿着，也能对接品牌联名、企业员工福利、社团定制等批量订单，产品覆盖居家、通勤、轻户外、儿童成长等多个场景，把一件内衣的使用边界彻底打开。值得注意的是，这批今年“双11”卖爆的新面料、新款式，早在今年5月举办的2026第二届温州针织内衣供应链博览会暨SIUF电商选品会上就已经公开亮相，提前对接了渠道，如今直接成为企业迎战大促的核心爆款。在宜山多个直播间里，10A抗菌四季棉感套装的订单量一路走高，频频出现临时加单的情况。

生产车间里还藏着很多看不见的深层变化。据宜山镇针纺织产业发展中心人士介绍，如今宜山不少针织企业已经甩掉了“大订单、长周期、高库存”的路径依赖，练出了“小单快反”的新本事，100件起订、7天出样成了很多工厂的标配。过去客户要补一批货，最少也要等半个月，现在直播间里哪个款突然爆单，工厂几天之内就能把新货补上。

行业人士表示，今年4月正式投用的“云织链”浙南数字云仓，更是给这场暖冬大考补上了关键的物流一环。内衣电商本就是利润微薄的“小件高频”生意，过去企业自己发货，打包环节就要雇五六个人手，单票快递成本接近3元，旺季爆单时仓库门口排满货车，货发不出去是常事。现在企业把备货集中送入数字云仓，订单分拣、智能贴单、自动装车全部由设备完成，消费者下单后当天就能发出，快递单票成本降到1.4元，整体物流成本直接下降近一半，既省了人力和成本，又抢出了发货时效。

来 源：温州日报

原标题： 苍南针棉织品内衣出新招迎战暖冬“双11”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com