两名外籍乘客在高铁车厢门口吸烟引争议 12306客服回应
中国新闻网 2026-11-12 09:41:51
近日，一段两名外籍乘客在高铁车厢门口吸烟的视频引发争议，登上热搜榜。
近日，一段两名外籍乘客在高铁车厢门口吸烟的视频引发争议，登上热搜榜。
社交媒体截图。
为此，记者以消费者身份致电12306客户服务中心咨询。12306人工客服表示，高铁站台未强制禁烟，“如果旅客在车厢内吸烟，确实影响到了列车正常运行，可能会被限制乘车，或者是其他处罚。”
图片源自网络视频截图。
当记者进一步询问，若有旅客站在车厢门口，将头探出车厢外吸烟，是否涉嫌违规？12306人工客服回应称，“这个属于旅客个人素质的行为，我们没有办法去阻止旅客的这种个人行为。如果确实影响到列车正常运行，会有相应处罚。”
对此，列车工作人员是否有义务进行劝阻？12306人工客服表示，“如果看见了，肯定会去劝阻这种情况的。之后也会加强管理，包括在列车停靠的时候，增加巡视。”
据了解，《铁路安全管理条例》明确规定，禁止在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟。
来 源：中国新闻网
原标题： 两名外籍乘客在高铁车厢门口吸烟引争议 12306客服回应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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