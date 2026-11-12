人民日报客户端 2026-11-12 09:41:51

11月11日，上海市发展改革委、市交通委、市财政局联合印发《关于优化我市道路停车收费政策的通知》。这意味着，自2026年11月18日起，上海将施行新的道路停车收费政策。

11月11日，上海市发展改革委、市交通委、市财政局联合印发《关于优化我市道路停车收费政策的通知》。这意味着，自2026年11月18日起，上海将施行新的道路停车收费政策。

新政主要包括五方面核心内容：

一是新增了短时停放可享受限次免费。新政规定，单台机动车辆在道路停车场单次停放时长15分钟（含）以内，限次免收道路停车费，超过15分钟的，自车辆入场停放起始时间起计费。单台机动车辆工作日每日可享受2次免费停放；周六、周日、全体公民放假日及调休放假日每日可享受3次免费停放。

二是缩短了按时计费时长，将智慧道路停车场按时计费单位调整为15分钟，将少数人工收费道路停车场按时计费单位调整为30分钟。

此外，方案还对收费区域、收费标准进行了调整，并增设因地制宜规定。

截至2026年10月底，上海有收费道路停车泊位4.96万个（智慧道路停车场约占90%）。

“此次调整前，上海道路停车收费政策自2005年施行起，已有20多年。”上海市建设交通研究院高级工程师施文俊介绍，“此次新政，将有效解决短时免费停放、计费单位精细化程度不足、差别化收费调节作用不够明显等难题。”

在方案制定阶段，市发展改革委、市交通委、市财政局等部门广泛听取意见。针对广受市民欢迎的道路停车场开放夜间时段停放服务，此次政策优化后延续实施，并针对性完善了计费规则：将先前的按次计费调整为按时计费（与白天时段同样采用按时计费方式），同步设置了封顶计费规定，确保车主实际支付费用与以前相比不增加。以智慧道路停车场为例：假设李先生夜间时段在襄阳北路道路停车场（一类区域）停车30分钟，按新政策需支付4元，比原先（按次计费10元）少支付6元；同理，如在同处夜间时段停车3小时，按新政策需支付10元，与原先相同。

需要注意的是，夜间时段停放起始时间原则规定为19:30，同时允许各区交通行政主管部门根据不同道路停车场的实际情况，适当调整确定道路停车场夜间时段的具体起始时间（17:30至22:00），经公示后执行。

此外，部分道路停车场提供的按月停放服务，此次收费政策优化后收费标准稳中有降（第四类区域按月停放收费标准从200元/月降为150元/月），更好满足老旧小区居民停车实际需求。

相关停车费用，市民可下载使用“上海停车”进行查询和缴费。

来 源：人民日报客户端

原标题： 15分钟为一个计费单位，上海施行道路停车收费新政

本文转自：温州新闻网 66wz.com