央视新闻客户端 2026-11-12 09:41:51

为期两天的俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈11日在阿联酋首都阿布扎比结束，各方就大规模交换被俘人员达成协议，但在结束冲突、领土争议、乌克兰安全保障及欧洲未来安全架构等关键问题上仍存“重大分歧”。

为期两天的俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈11日在阿联酋首都阿布扎比结束，各方就大规模交换被俘人员达成协议，但在结束冲突、领土争议、乌克兰安全保障及欧洲未来安全架构等关键问题上仍存“重大分歧”。

会谈10日开始，是俄美乌三方自今年2月以来首次恢复面对面谈判。首日会谈持续近4小时，第二天会谈不到两小时。

俄乌就大规模换俘达成一致

当地时间11日，俄罗斯武装力量总参谋部表示，俄乌双方将进行战俘交换，双方各有超过1000人被纳入交换名单。

针对换俘议题，乌克兰总统泽连斯基11日在丹麦表示，会谈各方就筹备新一轮人道主义战俘交换达成共识。乌克兰谈判代表团团长乌梅罗夫说，目前各方正在协调换俘具体细节，并推进协议落实。乌梅罗夫说，让乌方人员尽快获释并返回家园仍是乌方的主要优先事项之一。

乌梅罗夫同时指出，实现和平的第一步应是停止冲突，并为乌克兰提供安全保障。乌梅罗夫说，过去两天，各方直接阐述了各自立场，但彼此之间仍存在重大分歧。他表示，后续谈判仍有继续推进的空间，但前方还有大量艰巨工作。

美称领土问题是最难解决的议题之一

关于领土问题，美方谈判代表、特朗普总统的女婿库什纳表示，领土问题是最难解决的议题之一，但美方相信一定能找到解决方法。

俄罗斯谈判代表团团长、俄总统助理梅金斯基说：“至于领土问题，我们的每一寸土地都将回归俄罗斯。无论以何种方式。”

俄称尚无与欧对话设想 乌称欧必须参与

在欧洲国家参与谈判的问题上，俄乌立场存在差异。俄方称，本轮会谈俄方代表团没有在阿布扎比与欧洲代表接触，此次谈判属于俄美乌三方性质。

当地时间11日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，目前欧洲国家并未展现出为推动俄乌冲突和平解决作出贡献的意愿。就俄欧之间可能出现的对话形式，现阶段俄方并没有明确设想，但在未来某个阶段将不可避免地讨论该问题。俄罗斯总统普京始终对与包括德国总理默茨在内的欧洲国家代表的谈判持开放态度。另外，俄美之间的沟通将继续保持。

同一天，乌克兰总统泽连斯基在丹麦议会发表讲话时强调，欧洲必须在俄乌冲突的和平解决过程中拥有一席之地。欧洲各国应尽可能密切协调，让美国和俄罗斯都听到欧洲的立场。

美谈判代表将先后会见普京和泽连斯基

库什纳11日在阿布扎比表示，他和美国总统特使威特科夫计划12日前往莫斯科会见俄罗斯总统普京，继续推动旨在结束乌克兰危机的谈判，随后赴爱尔兰首都都柏林向乌克兰总统泽连斯基通报会谈情况。俄罗斯总统助理乌沙科夫证实，普京将于12日上午会见威特科夫和库什纳。

美被曝要求俄提交涉欧洲安全协议新方案

11日，总台记者获悉， 据两位知情人士透露， 美国已要求俄罗斯就未来与欧洲的安全协议提交一份新方案，其中应包含俄方旨在缓解其与欧洲大陆紧张局势的举措。多年来，俄罗斯一直寻求达成一项欧洲安全协议，要求限制北约扩张，并缩减北约在东欧的军事存在。分析称，美国此前曾拒绝这些要求，但如今似乎已持开放态度，愿意在某种程度上将其纳入旨在结束俄乌冲突的更广泛协议之中。消息称，库什纳和威特科夫将于12日在莫斯科会见普京，重申这一要求。美方还希望普京能允许欧洲代表参与下一轮俄乌和平谈判。

梅金斯基11日表示，安全架构是阿布扎比会谈的核心议题。俄不止一次提出构建欧洲安全架构问题，需在欧洲建立全新的、全面的、公正的安全体系。

专家分析：未来各方接触或更加频密

根据目前各方透露出来的信息，专家分析认为，在目前战场形势总体还是僵持的情况下，这一次各方还是很难在关键性的问题上做出实质性让步，更可能的会谈成果还是围绕人道主义议题。至于未来谈判前景，随着共和党失去参众两院，特朗普政府推进国内议程将更加困难，可能会更聚焦外交事务，有可能会更积极地推进俄乌和平进程，从而打造某种所谓的“政治遗产”。未来一段时间，各方接触可能更加频密。随着欧洲和俄罗斯相互接触的意愿上升，不排除未来欧洲加入谈判，出现某种四方会谈的形式。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 阿布扎比会谈结束 俄乌宣告达成换俘协议 普京今日会见美特使

本文转自：温州新闻网 66wz.com