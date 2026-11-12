温州晚报 2026-11-12 09:28:35

开着车去加油站加油，顺便用了一次免费洗车服务，没想到回到家发现，车子多处出现划痕。回头找加油站要说法，对方却不承认是加油站的洗车机器刮坏车。事情闹到鹿城区消保分局，结果执法人员想出一个“笨办法”，把这起纠纷给解决了。

温州网讯 开着车去加油站加油，顺便用了一次免费洗车服务，没想到回到家发现，车子多处出现划痕。回头找加油站要说法，对方却不承认是加油站的洗车机器刮坏车。事情闹到鹿城区消保分局，结果执法人员想出一个“笨办法”，把这起纠纷给解决了。

事情要从市民冶先生的一次加油说起。冶先生说，自己的车是新车，在该加油站加完油洗完车，回家后发现车前引擎盖和门把手处有划痕，然后回到加油站要说法。加油站经理表示，加油站的洗车机器使用以来，从来没收到车主反映说洗车会把车刮了的，冶先生的车上划痕不可能是洗车造成的。双方各执一词，争执不下，最后冶先生拨通了政务服务热线12345求助。

接到投诉后，鹿城区消保分局执法人员来到事发加油站了解情况。双方各执一词，冶先生确实在该加油站洗了车，但无法确认这些划痕是否因洗车产生，事实无法认定。

为了将责任认定清楚，执法人员想出了一个办法，提出让冶先生再进去洗一次车，要求双方在执法人员的见证下各自对洗车前后车上的划痕进行清点，以明确洗车是否会对车进行刮擦。双方对此方案表示认可，并在洗车前各自对车上的划痕进行清点，明确共有16条。洗车后，经双方清点，车上的划痕确实增加了。面对这一结果，加油站经理主动表示愿意承担相关维修费用，由冶先生自行选定维修店，加油站经理陪同完成汽车维修，并支付相应维修费，双方达成一致意见，纠纷得到了妥善解决。同时，加油站经理表示，后续会对洗车机器进行检查，查找原因，防止类似问题出现。

执法人员表示，这起纠纷是消费维权领域典型的“隐形损害、因果难定”案例。根据《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第七条规定“消费者在购买商品、使用商品或者接受服务时，依法享有人身和财产安全不受损害的权利。经营者向消费者提供商品或者服务（包括以奖励、赠送、试用等形式向消费者免费提供商品或者服务），应当保证商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。”

此次消费纠纷事件中，洗车是加油的附赠服务，即便不单独收费，加油站仍需保证洗车设备、洗车操作不会损害消费者车辆。洗车服务造成冶先生的车辆出现新增划痕，直接侵犯其财产安全权，冶先生有权要求经营者赔偿损失。加油站提供自动洗车设备及洗车服务，有义务保障设备安全、不对消费者车辆造成损伤。

来 源：温州晚报

原标题： 在加油站洗车后发现划痕 纠纷怎么解？

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com