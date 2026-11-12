徒步雁荡山“网红路线” 五人被困山中

温州晚报 2026-11-12 09:30:30

温州网讯 近日，5名驴友在乐清雁荡山徒步被困。接警后，乐清消防联动龙之野民间救援队成功解救被困人员。

这5名被困人员均为年轻人，趁着周末专程从上海来雁荡山游玩。当天下午2时许，他们进入景区后，步入某户外APP标注的3小时网红路线，因这条山路陡峭崎岖、路况复杂，结果足足走了五个多小时。其间，一名驴友体力耗尽，突发腿部抽筋无法移动，一行人无奈报警求助。

7名消防救援人员加上10多名民间救援队员，徒步近50分钟后找到这5名被困人员。此时，天色完全变暗，加上突降暴雨，被困人员全身已湿透。救援人员还发现，这支徒步队伍出行准备严重不足，没有携带饮水、照明、护具等任何户外应急物资。

一名驴友表示，他们原本只是游览雁荡山常规景区，看到APP上的网红推荐路线便想顺路多逛景点，打算天黑前下山赶往台州用餐。由于缺乏户外经验，他们误以为网红路线属于景区正规步道，完全不知是未开发野路，最终深陷山中。

当晚9时许，被困人员被救援人员平安护送至山下。

来 源：温州晚报

原标题： 徒步“网红路线” 五人被困山中

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com