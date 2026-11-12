多地最低工资标准上调：谁将受益、影响几何

新华网 2026-11-12 09:37:09

涨工资，关乎老百姓的切身利益。今年以来，多个省份上调最低工资标准，有省份就最低工资标准调整方案征求意见，也有省份上调企业工资指导线。标准上调之后，哪些群体将会获益？对于企业有何影响？民生福祉保障如何持续加力？

涨工资，关乎老百姓的切身利益。今年以来，多个省份上调最低工资标准，有省份就最低工资标准调整方案征求意见，也有省份上调企业工资指导线。

标准上调之后，哪些群体将会获益？对于企业有何影响？民生福祉保障如何持续加力？

多地最低工资标准加快上调

自9月1日起，云南省将一、二、三类地区的月最低工资标准分别从2170元、2020元和1870元提高到2270元、2120元和1970元，非全日制小时最低工资标准较调整前各增长1元。

云南昆明的一家家政公司负责人马先生介绍，虽然公司发放薪酬高于最低工资标准，但每年最低工资标准上调会对员工时薪产生影响，也不断提醒用人单位需要校准薪酬标准，保障劳动者权益。

“家政从业者大多是基层务工人员，就业灵活性高、劳动议价能力相对较弱。最低工资标准的上调，不仅直接抬高了劳动者的收入底线，也可能会提升临时用工报酬、基础福利待遇等相关权益，让一线家政从业者就业更踏实。”马先生说。

记者梳理发现，截至目前，今年已有江苏、浙江、广东、山西、陕西、云南、新疆等地上调最低工资标准，最低涨100元，最高涨超200元，四川、贵州在今年发布了调整最低工资标准的征求意见稿。从调整后的水平看，全国各省、自治区、直辖市第一档最低工资均已超过2000元。

除最低工资这一法定底线外，企业工资指导线发挥宏观引导作用，引导企业结合经营实际确定职工工资增长幅度。

2026年8月，山西将全省企业工资增长基准线定为7％。

山西省人社厅相关工作人员介绍，2021年，山西将原四档最低工资标准合并优化为三档，在2026年最新的一次调整过后，山西省三档最低工资全部突破2000元关口。

“从本质上讲，最低工资是针对低技能劳动者的法律保护性制度安排。标准上调直接提高这部分劳动者的工资收入，保障劳动者基本生活，实现民生兜底。对企业而言，既是强制合规的底线，一定程度上也能减少企业之间靠压低工资产生的无序竞争。”北京工商大学经济学院教授周清杰说。

哪些群体受益 带来影响几何

最低工资不只是低收入劳动者的工资红线，更为各项民生待遇提供参照。

人社部发布的2025年企业薪酬调查显示，安全和消防及辅助人员、批发与零售服务人员、住宿和餐饮服务人员、居民服务人员中薪酬最低的10%群体，平均月工资接近最低工资水平。这意味着最低工资上调，将直接惠及大量基层一线劳动者。

最低工资标准的调整，还会直接带动试用期工资、工伤职工伤残津贴等多项保障待遇同步变化。有关规定显示，劳动者试用期工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准，被派遣劳动者无工作期间应按照当地最低工资标准按月向劳务派遣单位取酬。一至四级工伤职工伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额，五级、六级工伤职工伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额等。

涨薪背后，是多项文件对于工资改革的要求。

2026年政府工作报告提出，“制定实施城乡居民增收计划，在促进低收入群体增收、增加居民财产性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批务实举措”“居民收入增长和经济增长同步”。

《人力资源和社会保障事业发展“十五五”规划》提出，完善工资收入分配制度、促进劳动者增收，完善企业工资决定机制、健全企业工资收入分配宏观调控和指导机制、稳步扩大中等收入群体规模等。

企业面对这样的标准，是否有发放压力？人力成本的增加，会带来什么影响？家政公司的马先生说，公司员工薪酬大都在3000元至6000元范畴，新政策的实施短期不会带来涨薪压力，但会以该标准对临时用工进行规范，避免出现用工不合规隐患。

人社部门也介绍，以企业工资指导线为例，应当明确差异化执行规则，结合企业经济效益和工资支付能力等合理安排职工工资增长，兼顾民生兜底和企业经营。

更好保障劳动者权益

薪酬上调只是劳动者权益保障的一环。在现有保障举措基础上，如何进一步完善制度设计、强化落地监管，推动劳动者权益保障提质增效？

当前，有关部门正积极构建技能导向的薪酬分配制度、开展集体协商、加大“新职伤”试点扩围、完善治理欠薪长效机制，切实增加劳动者的获得感。

最低工资是法定红线，企业不能以加班费、夜班津贴、餐补、交通补贴等方式冲抵最低工资。人力资源社会保障行政部门应当对用人单位做好监督检查，对于违反规定的，应责令企业做好劳动赔偿。周清杰说，应通过工会发挥好工资集体协商机制的作用，提升劳动者工资议价能力，让劳动者收入增长更可持续。

2024年底，四家原驻京分公司重组为中建八局北京公司，亟需理顺内部劳动关系。在丰台区总工会的指导下，7名职工代表带着80余条意见，经过多轮集体协商，与公司敲定“保底普调+浮动绩效”的方案，确保整合期职工收入不降。2026年初，首批500余名职工获得职级晋升，其中，35岁以下青年骨干占超70%。今年上半年，公司劳动关系和谐满意度达96%，比整合初期提升了20%。

受访专家建议，应把握最低工资标准上调界线，避免超出企业用工成本，损害低技能劳动者就业权益。

“我国最低工资调整始终坚持保持效率与公平，每轮涨幅控制在合理区间，常规调整下不会出现大规模的岗位替代。调整最低工资，一定要兼顾企业承受能力，平衡好民生兜底和就业保护的关系。”周清杰说。

中国劳动关系学院副教授张丽云说，除合理调整最低工资标准外，可针对教育和养育的刚性支出发放补贴，进而优化劳动者支出结构，提升居民消费意愿。“针对众包骑手、网约车司机等新就业群体特点，完善薪酬体系与社会保险制度，培育有层次的社会福利制度，也将为社会发展提供持续动能。”张丽云说。

来 源：新华网

原标题： 多地最低工资标准上调：谁将受益、影响几何

记者 邹雨沁、王皓、熊轩昂

本文转自：温州新闻网 66wz.com