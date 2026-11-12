央广网 2026-11-12 09:38:08

近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布673项重要国家标准及国家标准化指导性技术文件。其中，强制性国家标准21项，推荐性国家标准615项，国家标准化指导性技术文件37项。涉及高新技术、传统产业、安全生产、农业发展、百姓生活等领域。该批标准发布后将在推动产业高质量发展、提升人民群众生活品质、保障生命财产安全等方面发挥重要作用。

近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布673项重要国家标准及国家标准化指导性技术文件。其中，强制性国家标准21项，推荐性国家标准615项，国家标准化指导性技术文件37项。涉及高新技术、传统产业、安全生产、农业发展、百姓生活等领域。该批标准发布后将在推动产业高质量发展、提升人民群众生活品质、保障生命财产安全等方面发挥重要作用。

在高新技术方面，发布半导体器件、集成电路等30项国家标准，规范半导体产业发展，强化产业链韧性，助力科技自立自强。发布电工电子相关领域34项国家标准，统一可信性、可靠性、安全环保评价方法，规范设计验证与检测，提升产品质量安全。发布数据、通信等12项国家标准，明确数据集建设、无线电及通信终端测试评价要求，规范数据治理、产品合规与回收利用。发布交通状况描述、交通事件分类与编码等4项国家标准，规范道路交通信息内容及多种渠道信息发布工作。

在传统产业方面，发布数控弯管机、工业阀门、球阀球体、旋喷泵等30项国家标准，提升流体控制与管件加工装备质量水平。发布抗辐照耐热钢、炭素材料、硫化镉靶材等27项国家标准，支撑高端材料应用拓展。发布金刚石单晶片、耐火材料、碳纤维蜂窝芯材等23项国家标准，引领新材料高质量发展。发布高纯硅靶材、氮化铝单晶复合衬底、碳化硅粉等4项国家标准，夯实集成电路关键材料质量基础。发布飞机自耦变压整流器等8项国家标准，为航空元器件、机载电气设备研制及环境适应性验证提供技术准绳。

在安全生产方面，发布消防术语规范、火灾场景工程等4项消防安全领域国家标准，完善火灾防控技术依据，夯实消防治理标准化基础。发布危险货物检验、化学品安全评估等14项危险化学品与危险货物安全领域国家标准，从严规范储运包装性能要求，细化全链条安全管控规则，强化危化品领域风险防控能力。发布社区服务配置、城市韧性建设等4项社会治理领域国家标准，优化基层公共服务供给标准，推动城市治理向韧性化、预防型方向升级。

在农业发展方面，发布耕地质量等级、农田防护林建设、黑土区旱地肥沃耕层构建等13项土壤质量国家标准，促进耕地保护与质量提升。发布甘薯、花椰菜、菊属等3项国家标准，促进种业振兴。发布茶叶贮存、生态茶园建设与管理等3项国家标准，规范茶叶供给品质。发布琯溪蜜柚国家标准，规范产品质量分级，促进优质优价。

在百姓生活方面，发布空调、电冰箱、洗衣机、饮水机4项家用电器售后服务国家标准，推动质量管控由产品本身向售后服务环节延伸，提升家电售后服务规范化水平，改善消费体验。发布2项化妆品通用检验方法国家标准，助力化妆品质量提升。发布3项降解塑料制品国家标准，有力推动生物降解制品产业规范发展。发布社区残障儿童康教融合服务、无障碍出版声频视频等2项国家标准，增进特殊人群福祉。发布国民体质测定2项国家标准，服务群众体质监测，夯实体卫融合技术基础。

来 源：央广网

原标题： 市场监管总局批准发布一批重要国家标准 涉及半导体器件、集成电路等

记者 邵蓝洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com