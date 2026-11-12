央视新闻客户端 2026-11-12 09:38:56

记者11日从自然资源部中国地质调查局获悉，国际地质科学联合会近日在葡萄牙公布了第三批100个世界地质遗产地名录，我国鲜水河断裂等三处“上榜”。

记者11日从自然资源部中国地质调查局获悉，国际地质科学联合会近日在葡萄牙公布了第三批100个世界地质遗产地名录，我国鲜水河断裂等三处“上榜”。

此次入选地质遗产地的，分别是鲜水河断裂、云阳中侏罗世恐龙化石群和大别山三叠纪超高压变质带。至此，我国入选世界地质遗产地名录的地质遗产地增至13处。

地质遗产地，镌刻着地球46亿年的沧桑变迁，是不可再生的珍贵自然史料，是解锁地球历史的“密码本”。此次新增的三处地质遗产地当中，鲜水河断裂入选“构造地质学”类别，与新西兰阿尔卑斯断裂、美国圣安德烈斯断裂等全球知名构造遗迹同列本批名录，彰显了其突出的国际地质科学价值。鲜水河断裂位于四川西部、青藏高原东缘，绵延约400公里，这里保存的断裂地貌和地震遗迹，为认识断层活动、地壳变形以及地表景观的塑造过程提供了重要窗口。中国地质调查局所属的地质研究所科研团队长期扎根鲜水河断裂开展研究，揭示出它不仅是世界上大陆内部最活跃的断裂带之一，也是一条长期蠕滑与粘滑共存的特殊断裂带，是研究大陆内部地震过程和链生地质灾害的天然实验室，为防震减灾提供了重要的科学依据。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 我国新增3处世界地质遗产地 它们有何奥秘？

记者 杨潇 文为明

本文转自：温州新闻网 66wz.com