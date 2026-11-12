手握200万条个人信息！净水器骗局精准收割“养老钱”

央视新闻客户端 2026-11-12 09:41:06

浑浊污水倒进净水器，几秒就变清水，还号称搭载航天技术，宣称能医治三高，不少老年人被这款养生净水器打动，浙江温州的孙阿姨就是其中之一。然而这看似神奇的产品背后，其实是一个专门针对老年人的骗局。

浑浊污水倒进净水器，几秒就变清水，还号称搭载航天技术，宣称能医治三高，不少老年人被这款养生净水器打动，浙江温州的孙阿姨就是其中之一。然而这看似神奇的产品背后，其实是一个专门针对老年人的骗局。

污水几秒变清水？净水器骗局专盯老年人

据孙阿姨回忆，有一次她正在公园里锻炼，一名推销人员主动上前搭话，热情邀约她去附近的酒店，参加一款净水器的会销活动，还说到场就能领取小礼品。一番劝说下，孙阿姨动了心。

当事人 孙阿姨：介绍净水器，说蛮好的，他说你们去不去。会场基本上坐满了，现场很热闹，活动搞得蛮好。

会场上，一名自称“讲师”的男子把一款净水器吹得神乎其神，不仅净水效果出众，还宣称能够治疗“三高”等疾病。

当事人 孙阿姨：他是这样讲的，你们一定要买，这个水好，对身体特别好。现在的人为什么三高？都是现在的环境不好，吃的水不好。经过我们这个机器，水质好，身体好，都不会三高了。

为了证明这套说辞，这名讲师和助理还在现场展示了神奇的净水实验：浑浊的污水经过机器过滤之后，立刻变得清澈透亮。

得知在现场购买还可以使用专属“优惠券”，孙阿姨最终花了近4000元买下了这款净水器。然而，机器买回来没用多久就出了故障，当初承诺“服务到底”的销售人员，也根本联系不上了。

和孙阿姨有相同遭遇的老人还有很多。胡女士就曾陪同母亲参加过这款净水器的会销活动，现场工作人员催促老人下单的“强硬”方式，让她们至今有些心惊。

当事人家属 胡女士：左边一个男的，右边一个男的，赶紧拿发票让你签，赶紧签了名字就走，连拉带拽的。我妈说先考虑一下，他说不行，赶紧签，阿姨赶紧签什么的。当时也挺害怕的，凶神恶煞的，我们不买也不行了。

就在这个团伙又一次组织推介活动时，一名觉察出异常的市民向警方报了案，民警赶到会销酒店进行了现场查处。

浙江省温州市永嘉县公安局民警 金成杰：到达现场后，我们发现大量实验仪器。在场老人反映，实验内容和宣传话术声称能够治病、治癌，还能治老年人的三高疾病。我们觉得这可能触及了法律底线。

不具备任何疗效 净水演示全是障眼法

这款号称能治疗多种疾病、净化污水的净水器，真实面目究竟如何呢？民警拆解了这伙人的实验装置确认，这只是一款普通的净水器，不具备任何疗效，那些神奇的净水演示，全是提前设计好的障眼法。

金成杰：他们提前对机器进行了改装，在里面安装压力桶，提前装入矿泉水、纯净水等液体，直接从压力桶打出，就是一瓶干净的过滤水给群众看。他们还制造心理恐慌，告诉老年人本地自然饮用水污染严重、重金属超标，给老年人制造心理恐慌，从而引出他们的净水器效果有多好。

多渠道邀约 海量个人信息中锁定老年群体

办案人员发现，活动签到本上，登记着大量老年人的手机号码。团伙除了雇人在街边拉人、电话邀约外，还非法获取200万余条公民个人信息，他们从中筛选出老年人，精准设局。

金成杰：我们发现，这些个人信息具有很明确的指向性和精确性，年龄段都分布在60到80岁之间的老年人。这个团伙的组织架构是以团伙老板勾结电器厂商内部人员和手机营业厅内部人员，形成提供公民个人信息和货源来源的支撑；下一级是各小组组长联合讲师，带领小组成员在各地开展会销虚假宣传；再下一级是各小组内部分为安装员、现场气氛烘托组、实验员和专职司机，形成这样的架构。

经查，这个犯罪团伙非法获取包含手机号、居住区域等内容的公民个人信息200万余条，并据此筛选中老年人群，以赠送礼品为诱饵电话邀约参会。他们用“伪科技”对产品进行虚假包装，并通过虚构专业身份、现场上演虚假实验等手段，将普通净水器吹嘘成高科技健康产品，极具欺骗性和误导性。

温州市人民检察院第六检察部检察官 金翔翔：先是冒用正规企业名义开展净水器营销，继而在活动现场虚构讲师身份、虚假实验，谎称产品具有治疗功效，最后通过干预售价、发放虚假优惠券的假象，一步步诱导老年人购买产品。该团伙在金华、杭州、温州等多地流窜作案，受害范围非常广，社会危害性远大于普通的消费纠纷。

虚标价格 限额销售 制造抢购假象

办案人员介绍，2023年10月至2025年3月，这个犯罪团伙在浙江多地以会销模式持续作案，通过虚标售价、发放虚假优惠券、限额销售等手段制造“抢购”假象，诱导老年人以3980元至4680元不等价格，购买进购价不足千元的普通净水器，销售金额达900余万元，非法获利600余万元。

温州市永嘉县人民检察院第五检察部主任 叶高洁：涉及的群体都是老年人，而且犯罪嫌疑人将这些老年人的个人信息通过贩卖的形式传播出去，影响到了他们的信息安全问题。

2026年3月，检察机关以虚假广告罪、侵犯公民个人信息罪对李某等人提起公诉。

金翔翔：因为我们在审查的过程中，发现本案已经侵犯了不特定消费者的消费权益，根据我们消费者权益保护法的相关规定，我们依托检察机关与消保委之间的协作机制，将本案线索移送给省消保委。

2026年6月9日，浙江省消保委向温州市中级人民法院提起消费民事公益诉讼，温州市人民检察院依法支持起诉。

浙江省消费者权益保护委员会投诉与法务部主任 李嘉：案件呈现出了明显跨区域的流动作案，以及侵害众多不特定消费者合法权益的特征。这种会销加上伪科学的模式，不仅骗取了老年人的养老钱，更严重扰乱了市场秩序。

三人共同支付公益诉讼损害赔偿金40万元

8月28日，经温州市中级人民法院主持调解，浙江省消保委与涉案的李某、王某、杨某三名被告达成调解协议，三人将共同支付公益诉讼损害赔偿金40万元，并在省级以上媒体向社会公众赔礼道歉。

温州市中级人民法院民一庭副庭长 孙晓琳：这笔费用我们会通过专款专用的方式，支付到省消保委，用于他们公益维权的一些公益活动。同时我们也了解到刑事部分也同步作出了判决。

2026年10月，永嘉县人民法院判决三名被告人犯虚假广告罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年二个月至五年不等，并处罚金。目前判决已生效。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 手握200万条个人信息！净水器骗局精准收割“养老钱”

本文转自：温州新闻网 66wz.com