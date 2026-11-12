龙湾发布 2026-11-12 09:50:03

11月11日，2026年龙湾区统一战线读书会举行。

11月11日，2026年龙湾区统一战线读书会举行。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，对标落实中央和省、市委部署要求，以统战之为服务发展大局，为龙湾区经济社会高质量发展凝聚最强向心力、画好最大同心圆。

龙湾区委常委、统战部部长邹锦雷主持会议。会上，各民主党派龙湾基层委、龙湾区工商联负责人和无党派人士代表围绕如何“加快建设创新龙湾、培育发展新质生产力”主题交流发言。

夏禹桨充分肯定今年以来龙湾区统一战线为温州湾新区、龙湾区经济社会发展作出的积极贡献。他指出，今后五年，是龙湾区加快建设“一区五城”的关键五年，机遇前所未有，挑战也前所未有，尤其需要统一战线发挥优势、共担使命，积极投身经济社会发展各领域，进一步充实调研内容、完善对策建议，把前期调研成果转化为有分量、可操作的政策参考，切实把读书会研讨成效转化为高质量参政建言成果。

夏禹桨强调，要在角色定位上从“你和我”向“我们”转变，进一步增强主人翁意识，主动融入区域发展大局，做到心往一处想、劲往一处使，不断凝聚统一战线同心同向、共建共享的合力，把各方智慧转化为推动温州湾、龙湾发展的共同行动。要在推动工作上从“看到”向“行动”转化，持续健全“提出—认领—办理—反馈”闭环机制，层层压实责任链条，坚决防止意见空转、问题悬空，推动各类意见建议落地落细，切实把真知灼见转化为看得见、摸得着的工作成效。要在推动发展上从“有”向“优”跃升，准确研判把握当前发展形势，紧盯目标任务补短板、强弱项，引导统一战线力量在经济建设主战场、科技创新第一线、服务群众最前沿担当作为、聚力赋能，群策群力推动各项工作提质增效、争先进位。

夏禹桨要求，各街道、部门要切实提高政治站位，高度重视统一战线工作，认真办理各类意见建议，着力强化要素保障，用心搭好平台载体，切实为各民主党派、工商联和无党派人士履职尽责创造条件、提供支持，携手推动温州湾新区、龙湾区高质量发展。

来 源：龙湾发布

原标题： 2026年全区统一战线读书会举行

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com