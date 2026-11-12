乐清发布 2026-11-12 09:45:12

11月11日，乐清市四套班子领导过“军事日”活动暨乐清大讲堂·国防教育专题讲座举行，邀请国防大学原教授赵耀辉作《深入学习贯彻习近平强军思想 高质量推进国防和军队现代化》专题讲座。

11月11日，乐清市四套班子领导过“军事日”活动暨乐清大讲堂·国防教育专题讲座举行，邀请国防大学原教授赵耀辉作《深入学习贯彻习近平强军思想 高质量推进国防和军队现代化》专题讲座。乐清大讲堂是乐清市委理论学习中心组的一种学习形式，此次是乐清大讲堂第26期报告会。

乐清市领导戴旭强、潘云夫、林益正等参加活动。

赵耀辉，全军优秀教师，“茸光铸魂”全民国防教育宣讲员，兼任国家国防教育师资库专家等多个专家职务，多次为国家部委、军种和战区机关、军级以上领导干部政治理论轮训班、全军部队、党政机关、高校等宣讲，受到广泛点赞和一致好评。

讲座中，赵耀辉围绕“深入学习贯彻习近平强军思想，高质量推进国防和军队现代化”这一主题，作了一场既有政治高度、又有思想深度、更有实践指导意义的精彩授课，旁征博引、内容丰富，具有很强的政治性、理论性、战略性和针对性，对乐清加强和改进全民国防教育起到了重要启迪和指导作用。

下一步，乐清各级领导干部将在“学”上求深化，进一步领会习近平强军思想的丰富内涵；在“谋”上求精准，进一步对标“十五五”规划明确目标任务；在“干”上求实效，进一步凝聚起推动高质量发展的磅礴合力，并以此次专题学习为契机，切实把习近平强军思想贯彻到本职工作中去，为实现建军一百年奋斗目标，谱写中国式现代化国防新篇章贡献乐清力量。

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原标题： 乐清市四套班子领导过“军事日”活动暨乐清大讲堂·国防教育专题讲座举行

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com