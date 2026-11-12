乐清发布 2026-11-12 09:45:53

乐清市委书记、乐清市人武部党委第一书记戴旭强在会上强调，要深入学习贯彻习近平强军思想，坚持党管武装，强化军地协同，奋力推动国防动员和后备力量建设高质量发展，为实现建军一百年奋斗目标作出新的更大贡献。

11月11日，乐清市委议军暨武装工作会议召开。乐清市委书记、乐清市人武部党委第一书记戴旭强在会上强调，要深入学习贯彻习近平强军思想，坚持党管武装，强化军地协同，奋力推动国防动员和后备力量建设高质量发展，为实现建军一百年奋斗目标作出新的更大贡献。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左主持会议。乐清市领导潘云夫、林益正等出席会议。

会议传达学习了习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话、《国务院办公厅、中央军委办公厅关于推行全链路阳光征兵的实施意见》精神，听取了乐清市2025年度党管武装工作报告，宣读了乡镇、街道武装部政治教导员任职文件。戴旭强为新任命的乡镇、街道武装部政治教导员颁发任命状。新任政治教导员代表作表态发言，各乡镇、街道党（工）委书记就党管武装工作进行述职。

戴旭强充分肯定过去一年乐清市党管武装工作取得的成绩，对广大驻乐部队官兵和民兵在助力乐清高质量发展和高水平安全良性互动中作出的重要贡献表示感谢。他指出，明年是中国人民解放军建军100周年。习近平总书记指出，实现建军一百年奋斗目标，是我军的责任，也是全党全国的责任。乐清市各级要把学习贯彻党的二十届五中全会精神，与学习贯彻习近平党建思想、习近平强军思想结合起来，把党管武装工作作为一项重大政治任务摆在更加突出的位置，扛在肩上、抓在手上，奋力谱写乐清人民武装和国防动员工作新篇章。

‌戴旭强强调，要铸牢强军之魂，强化政治引领，毫不动摇坚持和加强党对人民军队的绝对领导，持续推进全面从严治党、全面从严治军，深入推进国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进网络，不断提高党管武装工作规范化、制度化、常态化水平，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要聚焦强军之要，抓实练兵备战，增强忧患意识、危机意识、打仗意识，积极开展专业训练、抢险救灾、支前保障等实战化演练，不断提升军地联合指挥、联合行动、联合保障能力，引导优秀青年投身军营、献身国防，把主责主业练强练精，全面提高新时代备战打仗能力。要对标强军之需，深化军民融合，深入推进就近医疗、崇军养老等特色做法，常态化落实军人子女入学入托等优待举措，营造崇尚英雄、缅怀先烈、拥军爱军的浓厚氛围；驻乐部队官兵和广大民兵要结合地方所需、群众所盼和部队所能，助力推进乡村振兴，坚决扛起抢险救灾、应急处突重任，多办惠民生暖民心的好事实事。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委议军暨武装工作会议召开

记者 朱琼洁、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com