瑞安召开2026年党外人士同心助力“天瑞地安·智造商港”专项民主监督协商座谈会

瑞安发布 2026-11-12 09:50:00

11月11日，瑞安市委召开2026年党外人士同心助力“天瑞地安·智造商港”专项民主监督协商座谈会。

11月11日，瑞安市委召开2026年党外人士同心助力“天瑞地安•智造商港”专项民主监督协商座谈会。瑞安市委书记李剑锋主持会议并强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，积极建言资政，发挥好民主监督职能，汇聚众智众力，共同推动瑞安高质量发展。

会上，民革瑞安市基层委员会、民盟瑞安市委员会、民建瑞安市基层委员会、民进瑞安市基层委员会、农工党瑞安市基层委员会、致公党瑞安市总支部委员会、九三学社瑞安市委员会、瑞安市工商联、市无党派人士联谊会等负责人，围绕同心助力“天瑞地安•智造商港”专项民主监督工作开展情况进行发言，并提出意见建议。

李剑锋认真听取发言并予以高度评价。他说，今年以来，大家精心组织开展调查研究工作，课题选得准、场景对得准、问题找得准。有关部门要充分学习研究、梳理吸纳，把务实管用的真知灼见，转化为瑞安市委市政府的下步工作举措。

李剑锋强调，要强化政治引领，在对标对表中把牢正确方向。认真学习贯彻落实好党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥自身党派优势，将瑞安市委决策部署落实到党派工作全过程，合力将其转化为瑞安发展实效。要围绕中心大局，在助力发展中彰显担当作为。找准选题切入点，把力量集中到最关键、最紧迫的突出问题上，助力创新瑞安建设、先进制造业培育等瑞安市委中心工作；统筹运用创新方式手段，有效提升民主监督科学化水平，形成更多有分量、有见地的监督成果；充分发挥党外人士联系面广、影响力大的作用，在项目推进、人才招引、政策落地等多领域靠前宣传、主动发力。要加强自身建设，在固本培元中提升履职效能。进一步健全闭环管理机制，强化考核评价、协同推进，形成强大监督合力，推动问题整改化解，更好把制度优势转化为治理效能。

李剑锋表示，瑞安市委将毫不动摇地坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为瑞安市各民主党派、工商联和无党派人士履行职能、发挥作用创造更好条件。希望大家始终与瑞安市委市政府同频共振、同向发力，扎实有效做好各项工作，为加快建设“天瑞地安•智造商港”贡献力量。

瑞安市领导林圣赞参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 2026年党外人士同心助力“天瑞地安·智造商港”专项民主监督协商座谈会召开

记者 陈豫州、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com