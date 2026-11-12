平阳县委书记陈桂雷调研基层党建工作

平阳发布 2026-11-12 09:47:13

11月11日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳、万全等地，调研基层党建工作。

11月11日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳、万全等地，调研基层党建工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平党建思想，牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党建工作与中心工作同频共振，牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断提升党建引领基层治理效能，把党的政治优势、组织优势转化为推动发展的强大动能，以高质量党建引领高质量发展，打造新时代党建高地县域样板。

陈桂雷首先来到昆阳镇横阳社区，详细了解社区党建、党群服务、社区治理等情况。他指出，社区是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，要充分发挥党群服务中心阵地作用，精准对接群众需求，不断优化服务供给，切实把好事办实、实事办好，让群众在家门口就能享受到优质便捷的服务。

在万全镇周垟村，陈桂雷深入了解该村通过党建引领推进乡村治理、民生服务、强村富民等工作情况。他强调，要坚持以党建引领乡村振兴，因地制宜发展特色产业，壮大村集体经济，健全完善乡村治理体系，用心用情解决好群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及广大村民。

陈桂雷还来到万全镇暖新驿站，实地察看新就业形态劳动者服务阵地建设运行等情况，认真听取新就业群体关心关爱、服务保障等工作推进情况。他要求，要突出抓好新兴领域党的建设，持续完善管理机制和责任体系，推动新就业群体从“服务对象”转变为“治理力量”，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

调研中，陈桂雷强调，平阳要实现“双千亿”目标，关键在党，关键在基层，关键在人。要以大抓基层固根基，各地各部门要扎实做好抓基层、打基础工作‌，坚持补短板、填空白和提质量、强功能并举，推动基层全面进步、全面过硬，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。要以融合共进增质效，深化拓展新经济组织、新社会组织、新就业群体党的组织覆盖和工作覆盖，促进党建工作同生产经营、创新创业、社会服务、基层治理等有机结合，推动新兴领域党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”跃升。要以从严治吏强队伍，牢固树立和践行正确政绩观，引导党员干部把心思用在办实事上、把功夫下在求实效上，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，以过硬队伍支撑过硬党建，为平阳高质量发展提供坚实组织保障。

平阳县领导许绍策参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷调研基层党建工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com