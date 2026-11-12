苍南发布 2026-11-12 09:49:42

11月11日，苍南县提升安全生产领域本质安全水平动员部署会召开，深入贯彻中央和省、市关于安全生产工作的系列决策精神，系统优化苍南县安全生产工作的顶层设计，全面部署提升本质安全水平“八大行动”，推动苍南县上下绷紧安全之弦、夯实治理之基，切实提高本质安全水平。

11月11日，苍南县提升安全生产领域本质安全水平动员部署会召开，深入贯彻中央和省、市关于安全生产工作的系列决策精神，系统优化苍南县安全生产工作的顶层设计，全面部署提升本质安全水平“八大行动”，推动苍南县上下绷紧安全之弦、夯实治理之基，切实提高本质安全水平。苍南县委书记林海涵，苍南县委副书记、代县长孟晓晨等参加会议。

会议部署了提升本质安全水平“八大行动”，与会人员共同观看安全生产暗访警示片，县工矿专委办、县消防安全专委办、县涉海涉渔专委办、灵溪镇、望里镇等5家单位结合各自工作职责作表态发言。

林海涵指出，安全工作是一切工作的前提和基础，提升本质安全工作，重在从源头上防范化解风险、从根本上提升安全水平，把安全发展贯穿到经济社会发展全过程。苍南县上下要深刻把握提升本质安全水平是落实政治责任的必答考题、是扭转严峻形势的攻坚硬战、是夯实基层基础的有力抓手，要坚决摒弃侥幸心理和麻痹大意，以更硬举措补齐工作短板，以更实作风防范化解风险，通过大力实施安全生产“八大行动”，真正把苍南的本质安全水平提上来，把基层基础夯得更实、把安全底线守得更牢。

林海涵强调，要坚持问题导向，盯住重点领域，做到排查再深入、措施再强化，从严从实从细落实“八大行动”各项工作举措，牢牢守住安全生产底线。要聚焦隐患排查，对苍南县生产经营单位全面开展“拉网式”风险排查和研判评估，建立任务清单，实行全量建档、动态纳管，做到不留死角、不漏盲区；要聚焦整改提升，推动安全生产工作由管“事故”向管“隐患”转变，对排查出的隐患问题，逐条逐项定措施、定时限、定责任，全部纳入闭环管控机制，确保重大隐患有效管控、及时清零；要聚焦监管执法，坚持依法依规、强化执法检查，对无视法律法规、屡教不改的不法企业及个人重拳出击；要聚焦教育培训，推动安全培训进企业、进商超、进社区、进校园，指导督促责任主体从思想上筑牢安全防线，切实提升安全防控能力；要聚焦应急准备，健全应急预案体系，加强基层应急消防队伍建设，常态化组织各类应急演练，全面提升公共安全和突发事件处置能力。

林海涵要求，要强化组织领导，把安全责任压得更实，着力构建齐抓共管、协同高效的大安全工作格局，充分发挥考核“指挥棒”作用，强化问题导向、效果导向，开展赛马比拼，定期亮晒成绩、亮比状态，进一步推动各方面工作落实、责任落实、问题清零。要强化责任追究，优化完善安全生产的考核制度和考核指标体系，建立健全通报、约谈、曝光、处罚等责任追究体系，以时时放心不下的责任感，以“事事落实到位”的执行力，迅速把思想和行动统一到苍南县委县政府部署上来，把“八大行动”各项任务扛在肩上、抓在手上，坚决守牢安全生产底线，全面提升本质安全水平，为加快建设浙江美丽南大门筑牢安全屏障。

来 源：苍南发布

原标题： 全县提升安全生产领域本质安全水平动员部署会召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com