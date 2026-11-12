央视新闻 2026-11-12 10:06:25

乌克兰总统泽连斯基11日在丹麦表示，已听取乌克兰代表团有关乌克兰、美国和俄罗斯代表在阿联酋举行会谈的成果以及乌方与欧洲伙伴协调情况的汇报。

△乌克兰总统泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基11日在丹麦表示，已听取乌克兰代表团有关乌克兰、美国和俄罗斯代表在阿联酋举行会谈的成果以及乌方与欧洲伙伴协调情况的汇报。

泽连斯基介绍，会谈各方就筹备新一轮人道主义战俘交换达成共识，并讨论了安全保障问题，认为结束冲突应是落实安全保障的第一步。此外，各方还就扩大后续工作机制、纳入欧洲国家参与进行了协调。乌方强调，欧洲应参与外交进程的所有阶段。

乌克兰谈判代表团团长乌梅罗夫11日在阿布扎比的新闻发布会上表示，乌克兰、美国和俄罗斯代表团在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就举行一次大规模战俘交换达成协议。目前，各方正在协调具体细节，并推进协议落实。乌梅罗夫说，让乌方人员尽快获释并返回家园仍是乌方的主要优先事项之一。

他还表示，谈判期间，三方讨论了实现和平及战后重建问题。乌梅罗夫指出，实现和平的第一步应是停止冲突，并为乌克兰提供安全保障。乌梅罗夫说，过去两天，各方直接阐述了各自立场，但彼此之间仍存在重大分歧。他表示，后续谈判仍有继续推进的空间，但前方还有大量艰巨工作。

来 源：央视新闻

原标题： 泽连斯基：阿布扎比会谈就筹备新一轮战俘交换达成共识

记者 王晋燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com