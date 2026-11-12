央视新闻 2026-11-12 10:09:22

当地时间11月11日，美国中央司令部表示，美军持续昼夜不停地开展行动，以确保霍尔木兹海峡对商业航运保持开放。

当地时间11月11日，美国中央司令部表示，美军持续昼夜不停地开展行动，以确保霍尔木兹海峡对商业航运保持开放。同时，美军严格执行针对伊朗的严密海上封锁，并与美国政府各相关部门协作，防止伊朗伊斯兰革命卫队利用陆路及里海通道，转移先进武器系统、军民两用技术、受制裁物资，或进行“非法资金往来”。

来 源：央视新闻

原标题： 美中央司令部：美军严格执行对伊朗海上封锁

记者 曹健

本文转自：温州新闻网 66wz.com