美前总统拜登在爱尔兰遭抗议者扔牛奶盒 一男子被起诉
央视新闻 2026-11-12 10:08:56
据爱尔兰警方通报，美国前总统拜登10日在爱尔兰首都都柏林出席一场活动时，遭部分支持巴勒斯坦的抗议者扔掷牛奶盒等物品。警方逮捕3名男子，其中一人已被起诉。
警方表示，被起诉男子50多岁，另外两名被捕男子已获释，未受到指控。警方尚未公布具体罪名。
△安保人员撑伞进行防护
拜登当天到访都柏林圣三一大学。当拜登及其家人离开会场时，部分抗议者高呼“你手上沾着血”等口号，并向其扔掷牛奶盒等物品。现场有牛奶溅出，安保人员撑伞进行防护。
一位名为达拉的圣三一大学学生表示，美国和欧盟应采取“切实行动保护巴勒斯坦平民”。她希望西方国家领导人能在即将于都柏林举行的两场欧洲峰会上讨论这一问题。
欧洲政治共同体领导人会议和欧盟领导人非正式会议分别于12日和13日在都柏林举行。据爱尔兰方面消息，爱尔兰警方已启动“该国历史上最大规模”的安保行动。
来 源：央视新闻
原标题： 美前总统拜登在爱尔兰遭抗议者扔牛奶盒 一男子被起诉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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