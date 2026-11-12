胡塞武装称过去24小时内沙特联军发动93次空袭
央视新闻 2026-11-12 10:10:00
当地时间11日晚，也门胡塞武装发表声明称，过去24小时内，沙特主导的联军对也门拉赫季省、塔伊兹省、焦夫省、哈杰省、马里卜省和扎马尔省发动了93次空袭。
当地时间11日晚，也门胡塞武装发表声明称，过去24小时内，沙特主导的联军对也门拉赫季省、塔伊兹省、焦夫省、哈杰省、马里卜省和扎马尔省发动了93次空袭。
声明还称，自新一轮军事升级以来，沙特主导的联军发动的空袭和导弹袭击总数已达4765次。
来 源：央视新闻
原标题： 胡塞武装称过去24小时内沙特联军发动93次空袭
记者 张雨辰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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