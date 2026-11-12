央视新闻 2026-11-12 10:11:59

当地时间11月11日上午，意大利多地学校收到炸弹威胁邮件，部分学校紧急疏散学生和教职员工。据意大利方面消息，收到威胁邮件的学校超过100所，涉及罗马、米兰、那不勒斯、博洛尼亚等多个城市。

当地时间11月11日上午，意大利多地学校收到炸弹威胁邮件，部分学校紧急疏散学生和教职员工。据意大利方面消息，收到威胁邮件的学校超过100所，涉及罗马、米兰、那不勒斯、博洛尼亚等多个城市。

据悉，威胁邮件于当天10时左右发出，声称已在学校建筑内放置可远程引爆的爆炸装置，并威胁袭击意大利总理。目前，警方、排爆人员及邮政通信警察已介入，对相关建筑开展安全检查，并调查邮件来源。

来 源：央视新闻

原标题： 意大利上百所学校收到炸弹威胁邮件 多地紧急疏散

记者 张然

本文转自：温州新闻网 66wz.com