央视新闻 2026-11-12 10:13:37

11月11日，云南正式启用昆明至越南宣光、文山至越南河江两条跨境直达运输线路，畅通云南通往越南腹地的国际物流通道。

11月11日，云南正式启用昆明至越南宣光、文山至越南河江两条跨境直达运输线路，畅通云南通往越南腹地的国际物流通道。

当日，满载鲜花、果蔬的货运车辆从天保口岸顺利出境直达越南宣光。新线路创新推行“一箱到底、重进重出”运输模式，彻底改变以往口岸倒装、中途转运、单向空载的行业痛点，实现全程不换箱、双向实货通行。

新模式大幅压缩通关周转时间、减少货损和人工杂费。据边贸企业测算，单车单边物流成本可降低1500元，文山至越南单程运输时长节省3小时以上。双向满载运输，有效盘活运力资源，显著提升货运司机收入。

据悉，此次线路开通是落实中越国际道路运输会谈成果的务实举措，有效破解滇越跨境物流堵点。

通道升级推动双边贸易从流量增长转向提质增效，持续释放沿边开放红利，惠及外贸企业、货运从业者及边境群众，为中越边境经贸高质量发展提供有力交通支撑。

来 源：央视新闻

原标题： 单程运输节省3小时以上 云南新增两条中越跨境直达运输线路

记者 李健飞 李劲松

本文转自：温州新闻网 66wz.com