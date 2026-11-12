央视新闻 2026-11-12 10:15:18

今天（12日），第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”顺利完成首个试运营航次，抵达广州南沙国际邮轮母港。在首个试运营航次中，“爱达·花城号”模拟真实运营状态，围绕海事安全运营、船岸联动、全船信息系统以及餐饮、客房、演艺等核心服务流程，开展了全方位的压力测试与演练。

后续，工作人员将结合航程中收集的各项反馈，不断优化服务流程与宾客体验，为11月22日开启的首航季做好充分准备。

据介绍，在首航季当中，“爱达·花城号”为客人提供了6天5晚从广州去往越南的航线、9天8晚的南洋风情线和17天16晚去往东南亚6个国家的海上丝绸之路航线，将为游客提供更加丰富的高品质邮轮产品。

来 源：央视新闻

原标题： 第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”完成首个试运营航次

记者 崔霞 吴媚苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com