新华社 2026-11-12 10:23:27

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）

11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）

来 源：新华社

原标题： 我国成功发射探源计划探路者卫星

作者：李国利、张艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com