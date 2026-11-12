我国成功发射探源计划探路者卫星
11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。
11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）
11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）
11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）
11月11日19时41分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将探源计划探路者卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第677次飞行。新华社发（汪江波 摄）
来 源：新华社
作者：李国利、张艳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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