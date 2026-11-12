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“十五五”时期我国将深化拓展“人工智能+”行动

新华社 2026-11-12 10:26:14
记者从国家发展改革委了解到，目前，我国人工智能发展速度、应用规模全球领先，在塑造经济发展新动能、增进民生福祉、提升政府治理水平方面取得积极成效。

　　记者从国家发展改革委了解到，目前，我国人工智能发展速度、应用规模全球领先，在塑造经济发展新动能、增进民生福祉、提升政府治理水平方面取得积极成效。

　　“十五五”时期，我国将以落地应用牵引技术创新，协同发力，深化拓展“人工智能+”行动。具体包括：组织“人工智能+”应用攻关，优先聚焦矿山开采、高空作业、应急救灾等“险、脏、累、繁、难”场景，通过人工智能解决行业痛点问题。持续推动制造、能源、交通、医疗等国家人工智能应用中试基地建设，针对行业应用共性问题，统筹算力、模型、数据等要素资源供给，加快标准制定和应用推广，降低人工智能行业落地门槛。同时，健全“人工智能+”政策体系，健全治理规则体系，优化监管环境，积极应对人工智能对社会的影响，推动人工智能以人为本、向上向善。

来　源：新华社

原标题： “十五五”时期我国将深化拓展“人工智能+”行动

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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