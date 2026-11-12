中国新闻网 2026-11-12 10:29:09

中国自然资源部中国地质调查局11日消息，国际地质科学联合会近日公布了第三批100个世界地质遗产地名录，中国有三处“上榜”，分别是鲜水河断裂、云阳中侏罗世恐龙化石群和大别山三叠纪超高压变质带。

中国自然资源部中国地质调查局11日消息，国际地质科学联合会近日公布了第三批100个世界地质遗产地名录，中国有三处“上榜”，分别是鲜水河断裂、云阳中侏罗世恐龙化石群和大别山三叠纪超高压变质带。

至此，中国入选世界地质遗产地名录的地质遗产地增至13处。

鲜水河断裂入选“构造地质学”类别，与新西兰阿尔卑斯断裂、美国圣安德烈斯断裂等全球知名构造遗迹同列本批名录，彰显了其突出的国际地质科学价值。

鲜水河断裂位于四川西部、青藏高原东缘，绵延约400公里，这里保存的断裂地貌和地震遗迹，为认识断层活动、地壳变形以及地表景观的塑造过程提供了重要窗口。

重庆云阳中侏罗世恐龙化石群经中国国家古生物化石专家委员会鉴定，是21世纪以来新发现的世界罕见的集中产出的恐龙化石群，兼具时代跨度大、分布范围广且密集、恐龙种类丰富多样等特点，为世界级恐龙化石遗址。

2025年1月30日，云阳恐龙化石遗址馆吸引游客参观。(重庆市云阳县供图)

据悉，该化石群的化石分布范围广，沿岩层走向分布长达18.2千米，时代上横跨整个中侏罗世，被古生物界誉为“恐龙化石长城”。其核心区的化石墙全长约150米，高6米至10米，展布面积约1320平方米，约5000块化石在这里密集排列，包含了头骨、牙齿、椎体、肢骨等，涵盖了恐龙的各个骨骼部位。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国新增三处世界地质遗产地

本文转自：温州新闻网 66wz.com